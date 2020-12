Alfdorfer Ortsdurchfahrt ist ab Freitagnachmittag (18.12.) bis März 2021 wieder frei für den Verkehr

Die Ortsdurchfahrt in Alfdorf wird für den Verkehr ab dem kommenden Freitagnachmittag, 18. Dezember, wieder freigegeben. „Es ist dann wieder möglich, bis zum März durch Alfdorf und nach Alfdorf zu fahren, da die Belagsarbeiten des Endbelags aufgrund der Temperaturen verschoben werden. Somit geht es mit dem nächsten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt erst im März weiter“, sagt Bürgermeister Ronald Krötz zum Ende der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Die bisherigen Asphaltarbeiten wurden laut Krötz fachlich korrekt ausgeführt, hier gebe es keine Sorgen mit den Temperaturen, lediglich beim Schlussbelag seien es andere Voraussetzungen, so dass dieser Sicherheitsschritt gemacht werden müsse.