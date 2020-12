Ein zumindest zeitweises Ende des Umleitungsverkehrs durch Alfdorf ist in Sicht. Denn die Arbeiten am aktuellen Bauabschnitt sind in den letzten Zügen. Die ersten beiden Deckschichten sind bereits aufgebracht, jetzt sind noch Arbeiten am Gehweg zu verrichten. „Somit ist gewährleistet, dass über Weihnachten die Ortsdurchfahrt freigegeben werden kann“, sagt Bürgermeister Ronald Krötz.

Bereits seit Anfang der Woche, und damit früher als geplant, ist die Tankstelle am Ortseingang aus