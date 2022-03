Mit einer Soforthilfe von 5000 Euro hat Füreinander-Alfdorf e. V. schnell und unbürokratisch geholfen, um einem Waisenheim und einer betreuenden Kirchengemeinde in Mariupol bei der Flucht und der Versorgung von Menschen zu helfen. Einige Kinder und Betreuungspersonen waren rechtzeitig aus der Stadt geflüchtet, bevor die Fluchtwege abgeschnitten waren. Eine erste Gruppe davon ist inzwischen in Deutschland angekommen und wurde mitunter vom Christlichen Zentrum life in Plüderhausen betreut, das