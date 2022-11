Alfdorfer Wildvermarktung und alles rund um die Jagd im SWR-Fernsehen

Vor kurzem war das SWR-Fernsehen mit einem Team bei Denis Wiedmann in Alfdorf zu Gast. In seinem Geschäft, der Wiedmann Wildvermarktung in Hintersteinenberg, durften sich Denis Wiedmann und seine Familie präsentieren.

In der Rubrik Expedition in die Heimat wird mit dem Untertitel „Genuss zwischen Alb und Wald“ ein 45-minütiger Film im SWR-Fernsehen am 10. März 2023 um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Dabei werden rund sechs Minuten über den Hofladen, die Wildvermarktung, aber auch die Jagd im Welzheimer Wald aus Alfdorf gezeigt.