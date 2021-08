Werner Nägele, Altbürgermeister von Alfdorf, feiert an diesem Mittwoch (11.08) seinen 70. Geburtstag. Nägele, der aus Mainhardt stammt und vor seiner Bürgermeisterzeit in Ilsfeld, Kreis Heilbronn, Hauptamtsleiter war, wurde 1988 zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Von 1989 bis 1999 saß er auch für die CDU im Kreistag.

Zwei volle Perioden leitete er die Amtsgeschäfte in Alfdorf und trat im Jahr 2004 aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an, was