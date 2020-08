Der Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, Erich Philipp, war schockiert, als er nach der Sitzung des Gemeinderats in Alfdorf mitbekam, dass die Erneuerung der Heizungsanlage im katholischen Kindergarten „St. Martin“ vom Gemeinderat abgelehnt wurde. Noch viel mehr schockte ihn jedoch die Tatsache, dass dieser Antrag überhaupt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montagabend diskutiert wurde. „Ich hatte die Zusage von Bürgermeister Ronald Krötz, dass wir nach der Verpuffung