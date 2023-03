Angebliche Bürgerbroschüre in Alfdorf: Bürgermeister Krötz warnt

Aufgrund eines Hinweises von Gewerbetreibenden wurde bekannt, dass derzeit eine dubiose Firma bei Firmen in Alfdorf Werbeanrufe durchführt und versucht Gewerbetreibende zu einer Werbeanzeige zum Preis von 499 Euro in einer angeblichen Bürgerbroschüre zu überzeugen. Die Gemeindeverwaltung Alfdorf distanziert sich von diesen Anrufen und weist ausdrücklich darauf hin, dass eine solche Broschüre nicht von der Gemeinde in Auftrag gegeben ist und in keinem Zusammenhang mit der Gemeinde Alfdorf steht.

Ähnlicher Fall auch in Rudersberg im März 2020

„Die Gemeinde Alfdorf arbeitet mit dem Einhornverlag zusammen und plant erst 2024 eine Neuauflage“, sagt Bürgermeister Ronald Krötz. Schon im März 2020 gab es in Rudersberg einen ähnlichen Fall. Verschiedene Rudersberger Unternehmen sind damals kontaktiert worden von der Medienhaus Verlag GmbH aus Düsseldorf. Der Verlag verspricht in einem Anschreiben „werbeeffiziente Anzeigen“ für „die nächste Ausgabe unseres regionalen Bürgermagazins für Rudersberg + Umgebung“.

Geplant sei es, dieses Magazin kostenlos an vielen Stellen auszulegen. Als sie damals davon erfuhr, dachte Martina Spichal-Mößner, Wirtschaftsförderin der Gemeinde Rudersberg, zunächst, da habe ihr jemand im Rathaus Arbeit abgenommen. Die Gemeinde Rudersberg hatte damals aber keine neue Bürgerinformationsbroschüre geplant. Ein kurzer Anruf beim Medienhaus Verlag in Düsseldorf bestätigt das: Nein, man arbeite nicht im Auftrag der Gemeinde.

In Alfdorf ist gerade die Firma Regiomedia aus Berlin aktiv. Eine Firma, die bereits mit Anrufern aus London Jagd auf Gewerbetreibende im November 2022 in Deutschland machte.