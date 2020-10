Das seit einem halben Jahrhundert am Standort Pfahlbronn ansässige Unternehmen Astorplast Klebetechnik GmbH hat einen hohen sechsstelligen Betrag in ein neues Entwicklungslabor investiert. Gezielt werden dort spezifische Haftklebstoffe entwickelt. Klebstoffe, die es so am Markt nicht gibt und mit denen das Unternehmen auch für die Märkte der Zukunft gerüstet ist.

Insbesondere in der Baubranche werden Verschraubungen und Nieten zunehmend durch Klebetechnik ersetzt. So werden