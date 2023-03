Bürgerenergie Alfdorf: Saubere Windkraft? Mehr Photovoltaik?

Angefangen mit den Besucherzahlen stimmt im Pfahlbronner Bürgerzentrum mit über 150 Gästen an diesem Abend einfach alles bei der Infoveranstaltung der Bürgerenergie Alfdorf. Viele Besucher sind zudem neugierig, ob auch in Alfdorf ein Windrad kommt, vielleicht sogar ein Windpark, und wenn ja, wo?

Der abendliche Schwerpunkt an diesem Abend liegt hier klar auf der Entwicklung, Information sowie Initiierung konkreter Projekte zu Photovoltaik und Windkraft. Daniel Eichler, Armin Elser und René Zimmer, die Initiatoren des Projekts und bekannt aus der ersten Bürgerdialog-Veranstaltung im Herbst (der ZVW berichtete), haben eine Menge Neuigkeiten im Gepäck. Denn es hat sich seither einiges bewegt. Allein die Anwesenheit zweier Landtagsabgeordneter, die Ehrengäste Gernot Gruber von der SPD und Ralf Nentwich von den Grünen, unterstreicht die Wichtigkeit des Abends. Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz, der auch Schirmherr der Veranstaltung ist, begrüßt zunächst alle Gäste. Neben den Gründern des Vereins Bürgerenergie Alfdorf e. V., den Bürgern, der Politik-Prominenz und den Alfdorfer Gemeinderäten hebt der Bürgermeister explizit Thomas Pfluger mit Gattin Elke Pfluger hervor. „Das Ehepaar Pfluger ist heute extra angereist, um von den Erfolgen des Vorzeige-Energiedorfs Wildpoldsried im Allgäu zu berichten,“ so Ronald Krötz. Der Amtsinhaber berichtet in seiner Eingangsrede zunächst vom Bürgerbeteiligungsprojekt „Ländlicher Raum für Zukunft“. Im Zuge der Ideenfindung entstand eine Arbeitsgruppe mit dem Namen „Klimaneutrales Alfdorf“, was parallel die Geburtsstunde des inzwischen gegründeten und eingetragenen Vereins „Bürgerenergie Alfdorf e. V.“ sei.

„All das findet angesichts der Erderwärmung und der notwendigen Senkung des CO2-Ausstosses statt“, erklärt Bürgermeister Krötz die Notwendigkeit des Abends. „Es versteht sich von selbst, dass die Dringlichkeit zur Steigerung von erneuerbaren Energien durch den Ukraine-Krieg, die drohende Gasmangellage und die einhergehenden, wahnsinnigen Kostensteigerungen für Erdgas und Erdöl wie ein Brennglas auf den Wunsch nach regenerativen Energien gewirkt hat und immer noch wirkt. Für dieses Engagement des neuen Vereins bin ich sehr dankbar,“ so der Bürgermeister weiter. Obwohl man am geografisch äußeren Rand des Rems-Murr-Kreises liege, sei man bei der Anzahl von Dächern mit Photovoltaikanlagen ganz weit vorn.

Der Bürgermeister hebt die Vorreiterrolle von „Solarpapst“ Kurt Abele, der Firma Elektro-Abele, hervor, der bereits vor über 20 Jahren die Zeichen der Zeit richtig zu deuten wusste. Ronald Krötz ruft zudem dazu auf, „weiterhin das eigene Hausdach mit Photovoltaik auszustatten.“ Da dies allein nicht reiche, benötige man gemeinsame Standorte für großflächige Photovoltaikanlagen und im besten Fall einen Standort für einen Windkraftpark. Krötz erläutert, „dass momentan noch über 80 Prozent der in Deutschland benötigten Primärenergie von Energieträgern wie Braun- und Steinkohle, Kernenergie sowie vor allem aus Öl und Erdgas gewonnen werden.“ Was bis 2045 jedoch durch klimaneutrale Energie ersetzt werden müsse - und aktuell sei man bei gerade mal 17 Prozent in Deutschland. Der Schirmherr möchte wachrütteln, „um miteinander den bestmöglichen Nutzen daraus ziehen zu können, so dass die Wertschöpfung auch da bleibt, wo der Strom generiert wird, nämlich in der Gemeinde Alfdorf“.

Danach ergreift Landtagsabgeordneter Gernot Gruber von der SPD das Wort und punktet mit Zahlen: „Der Anteil des regenerativen Stroms, am Verbrauch gemessen, liegt deutschlandweit bei um die 45 Prozent. Im angrenzenden Rheinland-Pfalz bei schon 44,9 Prozent und in Bayern bei gut 46 Prozent. Im Gegensatz hierzu hinkt Baden-Württemberg, mit gerade mal 26 Prozent des regenerativen Stromverbrauchs, weit hinterher,“ so Gruber. Während deutschlandweit 29.248 Windkraftanlagen, davon 1758 bei den Nachbarn in Rheinland-Pfalz und 1160 Windkraftanlagen in Bayern, sauberen Strom produzieren, liegt Baden-Württemberg – auch hier – mit 723 Windrädern, zurück. Bei Solarprojekten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, was laut Gernot Gruber auf Dauer nicht funktionieren werde. Auch Landtagsabgeordneter Ralf Nentwich von den Grünen bringt sich ein und fordert, „zügig einen Zahn zuzulegen.“ Er mahnt, dass Bürgerengagement nicht verordnet werden kann, sondern dass die Bürger selbst gefragt sind. Auch müsse man die Photovoltaikproduktion aus Asien zurück nach Deutschland holen. Als Land wäre man bereits dran, dies zu ändern. Ralf Nentwich verweist auch auf den Riesenvorteil der Contracting-Lösung, wenn man dies als Industriestandort anbieten kann.

Der „Import“ des Abends stammt aber eindeutig aus Bayern, was durch den bayrischen Satz von Thomas Pfluger klar wird: „Ich will Sie mit nach Wildpoldsried entführen.“ Pfluger ist Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und als eine Art „Solarbotschafter“ quer durch die Republik unterwegs. Seine Ortschaft Wildpoldsried im Landkreis Oberallgäu hat gerade mal ein Drittel der Einwohnerzahl von Alfdorf, kann aber durch jährlich zehn Prozent Ausschüttung – an Gewinn versteht sich – die Kasse seiner Bürger ordentlich klingeln lassen. Im letzten Jahr waren es sogar 30 Prozent Ausschüttung, verkündet der sympathische Bayer. Aber was macht Wildpoldsried anders? „Wir erzeugen mehr Energie, als wir verbrauchen, wir reduzieren mehr CO2, als wir ausstoßen und wir gestalten so die Zukunft mit Vereinen sozialer,“ erläutert Thomas Pfluger. Wildpoldsried produziert achtmal so viel Elektrizität wie der Ort verbraucht und deckt über 60 Prozent seines eigenen Wärmebedarfs. Ein vielseitiger „Energiemix“ sei hier wichtig, so der Gastredner: „Von Biomasse, Wasserkraft und Windenergie, über Photovoltaik bis hin zu heimischen Rohstoffen.“ Diese Vielfalt sei der Garant für wirtschaftlichen Umweltschutz. Bei Nacht oder in Winterzeiten ohne viel Sonne, an denen Photovoltaik nicht greifen kann, ist die Windkraft ein festes Standbein für sichere Energieabdeckung. „Während früher Tonnen von Heizöl nach Wildpoldsried gekarrt wurden, die Ölstaaten immer reichen wurden, bleibt heute die Wertschöpfung am Ort,“ erklärt Thomas Pfluger stolz. Humorvoll und lebendig antwortet er fachkundig auch auf kritische Publikumsfragen, wie zum Thema Produktion. „Was glauben Sie – so der bayrische Diplom-Ingenieur weiter – wie lange Energie mit Photovoltaik produziert werden muss, bis sich die Herstellung amortisiert hat, sprich die Energie wieder reinkommt, die man zur Herstellung benötigte? Bei Photovoltaik sind es zwei Jahre, bei Windkraft gerade mal ein halbes,“ so Pfluger. Kein fossiles oder atomares Kraftwerk schaffe dies jemals, erläutert der Bayer, da man hier ständig Energie zuführen muss. Viele Leute glauben an Ammenmärchen und finden mehr Gründe „stehenbleiben zu wollen, als Wege zu finden.“ Einfach mal anzufangen, so das Credo des Gastredners aus Wildpoldsried, sei der Schlüssel zum Erfolg. Die Allgäuer Gemeinde wurde übrigens mit dem European Energy Award ausgezeichnet, einer von vielen Preisen für insgesamt über 20 Jahre Wissen sowie Vorreiter-Rolle in puncto erneuerbare Energiekonzepte.

Daniel Eichler übernimmt und erklärt in der folgenden Präsentation, dass die Bürgerenergie Alfdorf e. V. bereits auf 15 Mitglieder gewachsen ist. Auch erzählt er von Potenzialanalysen und einem Projekt zum Thema Windkraft, was aktuell im Fokus steht. Die angestrebten Photovoltaik- und Windprojekte würden den privaten jährlichen Stromverbrauch aller Alfdorfer um den Faktor 1,5 decken. Eine Zuschauerfrage der Alfdorferin Monika Burkhardt bezieht sich auf die bildliche Erklärung, „warum Freiland-Photovoltaik im Gegensatz zu Parkplatz-Photovoltaik so viel einfacher in der Umsetzung sei?“ Daniel Eichler antwortet, „dass man sich hier den ZF-Parkplatz angeschaut hätte, jedoch wesentlich größere Träger für die Lasten benötigt.“ Auch die Fahrzeugsicherheit bei Parkplätzen und die Schneelast seien wichtige Faktoren und erforderten insgesamt, laut eingeholter Recherche, mehr Aufwand. Zwei konkrete Projekte, wie die Erddeponie in Höldis und Wiesengrundstücke in der Heinlesmühle, haben sich somit bisher für Freiland-Photovoltaik besser etabliert. Eichler geht noch auf die Gesellschaftsstruktur ein. Hier ist eine Gesellschaft mit Genossenschaftsanteilen inklusive einer Mindestrendite ohne finanzielle Risiken denkbar. Was „on top“ erwirtschaftet wird, könne verkauft werden. Eine zweite Option ist ein Nachrangdarlehen, wo man einen Betrag X für beispielsweise fünf Jahre anlegt, und sich wie bei einer Bank „einkauft.“

Nun aber zur Windenergie. Armin Elser übernimmt und mahnt, dass Solarenergie nur in Verbindung mit Windenergie sinnvoll sei, die Gründe wurden in der wechselseitigen Ergänzung bereits genannt. Mit Firmen und Windkraftanlagenbau-Fachleuten wurden bereits Flächenanalysen für die Gemeinde durchgeführt. Das Ergebnis war positiv und ein Standort wurde bisher identifiziert. Hier dürften sogar mehrere Windkrafträder gebaut werden. Die jeweiligen Grundstückseigentümer sollen zunächst privat angeschrieben werden, da man auf jeden einzeln zugehen wolle. „Wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen und bitten deshalb um Verständnis, den Standort heute Abend noch nicht preiszugeben,“ erklärt der Bürgerenergie-Experte.

Gemeinderat Wolfgang Hipp ist ebenfalls unter den Gästen und es ist ihm „eine Herzensangelegenheit“, als neues Vereinsmitglied von Bürgerenergie Alfdorf e. V., „wenn man vor Ort, Ökologie mit Ökonomie verbinden kann“. Seine Gemeinderatskollegin Andrea Kolckmann sieht Wildpoldsried ebenfalls als gutes Beispiel dafür, „ein solches Projekt mit der gesamten Alfdorfer Bürgerschaft anzugehen“.

Der Abend könnte für Alfdorf durchaus historisch sein, denn man kann die „Energie-Zukunft“, die um einen herum bereits umgesetzt wird, nicht aufhalten. Die Frage des Abends bleibt nur, ob man die Augen weiterhin vor dem sich verändernden weltweiten Energiewandel verschließt oder auch vor Ort neue und kreative Lösungen findet. Der erste größere Schritt wäre mit dieser wegweisenden Infoveranstaltung bereits gemacht.