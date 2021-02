Das Café Kö in Alfdorf wird nicht mehr aufmachen. Darüber berichtete die Welzheimer Zeitung. In den sozialen Netzwerken gab es sofort Reaktionen: „Wirklich schade, wir haben bald nichts mehr in Alfdorf“, war unter anderem als Kommentar zu lesen, aber auch: „Trotz Corona und ohne Zuschüsse wird in Schorndorf ein Café eröffnet.“ Bürgermeister Ronald Krötz erfuhr aus der Welzheimer Zeitung von der Schließung des Café Kö, die ab dem 31. März 2021 gilt.

„Wir hätten für die Schließung des