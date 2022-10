Bauchtanz ist mehr als Erotik: Vorstellungen am 15./16. Oktober in Alfdorf

Denise Fürstenau und die Gruppe „El Shams“ zeigen am 15. und 16. Oktober in der Alten Halle in Alfdorf, was hinter dem Konzept des orientalischen Tanzes steckt.

„Das ist nicht einfach nur Erotik, das ist Kunst“, sagt Denise Fürstenau über den orientalischen Bauchtanz. Erklären musste das die aus Alfdorf stammende professionelle Bauchtanzlehrerin schon oft, seit sie vor elf Jahren angefangen hat, Kurse zu geben. Ausgerechnet auf dem Land, in den Volkshochschul-Außenstellen. Doch „in Alfdorf waren immer alle offen“. Und so begeistert, dass Fürstenau dort mit Teilnehmerinnen aus dem VHS-Kurs die Gruppe „El Shams“ gegründet hat, die inzwischen professionell auftritt, bei den Gmünder Staufertagen ebenso wie als Botschafterinnen Alfdorfs auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart.

Fürstenau bietet ihre Kurse für rund 35 Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren nun zwar im Gmünder Tanzzentrum Kulturwerk an, doch um die Geschichte ihres Unterrichts im orientalischen Tanz zu erzählen, kommt sie mit einem 17-köpfigen Ensemble und dem Tanztheater „Bauchdansgschichta auf Schwäbisch“ in die Alte Halle in Alfdorf. Es ist vor allem die Geschichte der Frauen, die in einen von Denise Fürstenaus Kursen gekommen sind, um „mal was für sich zu machen“. Das sei wichtig, sagt die 45-Jährige, denn „Frauen leisten so enorm viel".

Oft sei es dennoch so: „Frauen machen sich enorm runter“, ziehen den Bauch ein, machen den Rücken krumm, weil sie sich nicht der Norm entsprechend schön finden oder es ihnen ganz allgemein an Selbstbewusstsein fehlt. Denise Fürstenau will dieses negative Selbstbild zurechtrücken. „Frauen lernen bei mir, eine Königin zu sein.“ Deswegen geht es im Tanztheater um „die Reise einer Königin“ und die Frage „Wie weit sind wir gekommen?“

„Ich wollte schon seit Jahren eine Inklusionsgruppe haben“

Es geht um den Werdegang der Tänzerinnen von dem Moment an, als mancher Mann seine Frau bei deren Anmeldung zum Kurs gefragt habe, muss das denn sein? Der Weg über den orientalischen Tanz zu einer positiven Selbstwahrnehmung musste sein, ebenso wie eine andere Sache. „Ich wollte schon seit Jahren eine Inklusionsgruppe haben“, sagt Fürstenau. Verwirklicht hat sie diesen Wunsch nach einem Auftritt im „Eins und Alles“ in der Laufenmühle. Dabei sei einfach eine junge Frau mit Downsyndrom auf die Bühne gesprungen und habe die Choreografie mitgetanzt.

Mittlerweile bietet Fürstenau eine Inklusionsgruppe an, an der mehrere Frauen von der Laufenmühle und von der Lebenshilfe in Gmünd teilnehmen - und nun auch bei der Aufführung mitwirken. Das Miteinander sei ihr wichtig, betont Fürstenau. Wie hilfreich es ist, zusammenzustehen, haben die Frauen am eigenen Leib erfahren. Nach einem Auftritt auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt 2018 habe es in den sozialen Medien „wüste Hass-Kommentare“ einer Fan-Gruppe des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gegeben. Die Frauen seien darin „rechtsradikal und frauenfeindlich“ angegangen worden, so dass sie letztendlich bei der Polizei Anzeige erstatteten. Der Staatsschutz habe sich eingeschaltet, die Fansite sei geschlossen worden. Auch dieses Erlebnis hat seinen Platz in der „dunklen Szene“ des Tanztheaters, das ansonsten witzig-frech, etwa mit Sprüchen übers „Ranza-Danza“, mit viel moderner Musik und unterstützt von Kindern der Tanzschule Annette Scheuvens im Kulturwerk sowie Breakdancer Memi Demiri aufwartet. Und wie sich das auch für ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht gehören würde, verspricht Denise Fürstenau für ihr Tanztheater: „Am Ende geht’s natürlich gut aus.“ Umrahmt wird alles mit der Sängerin Steffi Kutil und ihrem Lied „So wie wir sind“. Ebenfalls eine wichtige Mithelferin im Vorfeld sei Grit Sezer in der Planung. „Wir freuen uns in Alfdorf auf eine tolle Show“, so Bürgermeister Ronald Krötz, der auch im Stück vorkommen wird.

Zwei Vorstellungen

Das Musiktheater „Bauchdansgschichta uff Schwäbisch“ in der Alten Halle in Alfdorf ist zu sehen am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr, am Sonntag, 16. Oktober, um 15.30 Uhr, Einlass eine Stunde früher. Die Bewirtung übernimmt die Alfdorfer Schlossgartenschule. Karten gibt es per E-Mail an: denisefuerstenau@web.de; in Alfdorf bei AE Hairstyle und Kosmetik in der Hauptstraße 19; in Welzheim bei Körperkult Bachmeier in der Untermühlstraße 20e.