Bestseller-Autorin und Lebens-Coach Beate Hofmann begeistert Publikum in Alfdorf

„Wenn Sie nur noch eine Woche zu leben hätten, was würden Sie tun?“ Es herrscht absolute Stille in den Räumlichkeiten des Alfdorfer Stephanushauses, man könnte nach Beate Hofmanns Frage eine Stecknadel fallen hören. „Würden Sie die lapidaren Dinge, mit denen man sich täglich beschäftigt weiterverfolgen, oder vielleicht doch Ihren Kindern und Enkeln sagen, dass sie diese über alles lieben und deren Zukunft unterstützen?“

Man merkt die Ergriffenheit des bis auf den letzten Platz gefüllten Alfdorfer Publikums. Beate Hofmann weiß, wie sie die Zuhörer fesselt und dies mit einer solchen emotionalen Ehrlichkeit, die tief unter die Haut geht. Die Diakonin mit Wohnsitz in der Nähe von Tübingen ist dort in der Uniklinik als Seelsorgerin tätig und heute extra angereist, um ihr neues Buch „Und jetzt ich“, vorzustellen. Als echte Alfdorferin lebte sie vor gut 23 Jahren in der Wohnung über dem Stephanushaus, und das für ein ganzes Jahr.

Verantwortung für persönliche Lebenskraft und Leistungsfreude übernehmen

Somit ist dieser Abend für sie eine Art „heimkommen“. Beate Hofmann bestärkt Menschen darin, Verantwortung für ihre persönliche Lebenskraft und Leistungsfreude zu übernehmen und den inneren Kompass neu auszurichten, immer mit dem Ziel, dass die Menschen ins Denken und Handeln kommen. Ein sinnerfülltes Leben und Arbeiten sowie innere Stabilität nebst Selbstführung sind, laut Bestseller-Autorin Hofmann, die Kernthemen ihres Schaffens. „Wenn Sie nur noch eine Woche zu leben hätten, beginnen Menschen die Dinge anders zu machen als bisher“, weiß Hofmann und ergänzt: „Sie richten den inneren Fokus neu aus, erden sich und wissen plötzlich, was zählt und was ihnen wirklich wichtig ist.“ Der von der evangelischen Kirchengemeinde organisierte Abend nimmt Anlauf zu Tiefe und Sinnfindung.

Hofmann setzt noch einen drauf, vermittelt dem Zuhörer die unterbewusste Botschaft: „Woher wissen Sie, dass Sie wirklich mehr als nur eine Woche zu leben haben?“ Die Antwort bleibt der Fügung des Lebens und somit jedem Zuhörer schuldig, aber das Publikum ist gedanklich bei ihr – und voll da. Das Leben ist unendlich kostbar, weiß Hofmann. Ihr Beispiel ist nicht erfunden, denn die Diakonin, die mit Mitte 40 auf eigenes Risiko ihr Haus verkaufte und vom Ersparten in der kanadischen Wildnis ihre eigene Neuausrichtung innerhalb eines Sabbatjahres justierte, weiß, wovon sie spricht.

Wofür lohnt es sich, noch weiterzumachen?

Täglich begegnen ihr in der Tübinger Uniklinik Menschen, die wirklich nur noch wenige Wochen zu leben haben. Hier setzt Hofmann an, denn sie ist meist die Erste, die nach der Diagnose den Geist der Menschen auffängt und diesen zu festigen versucht. „Gott ist schon da“, ist ein Spruch, der sie entlastet, wenn sie das Zimmer von Schwerkranken betritt. Sie ist somit nicht allein, wenn sie die Betroffenen fragt „was ihnen wichtig ist und was sie noch erleben wollen.“ Seelsorgerin Hofmann fesselt die Zuhörer des Abends erneut, als sie von einer jungen Frau, um die 30 Jahre, erzählt, die ihr mit einer niederschmetternden Diagnose und innerlich zugezogenen Vorhängen fragend antwortet: „Wofür lohnt es sich überhaupt, noch weiterzumachen?“ Zusammen, so Beate Hofmann weiter, setzten sie sich hin und fragen sich: „Ob sie wirklich alles, was sie erleben wollte, gemacht hat und was für sie wertvoll ist?“ Beide kommen im Brainstorming auf die Idee eines Hauskonzertes, was ein Wunsch ist und noch sein muss, auch den Geschwistern zu sagen, wie sehr man sie liebt - und immer die Frage: „Wie nutze ich die Zeit, die noch bleibt?

Als die Tübinger Seelsorgerin am nächsten Tag das Zimmer der jungen Frau betritt, sind die Vorhänge geöffnet, das Mädchen sitzt auf dem Bett und begrüßt Beate Hofmann mit dem Satz: „Ich wähle meine Tage zu bewohnen.“ Die Zuhörer hängen förmlich an den Ausführungen der Autorin und Beate Hofmann ermutigt die Zuhörer weiter: „Wählen Sie Ihre Wichtigkeit zu riskieren. Was zu Ihnen als Blüte kommt, darf Frucht tragen, der liebe Gott hat Sie nicht mit Ihren Begabungen gesegnet, dass Sie diese ungenützt lassen.“ Wählen Sie weise, fügt Hofmann hinzu und lenkt die Aufmerksamkeit der Zuhörer vom Lebensfrust zur Lebenslust. Sich eine Auszeit mit einer Tasse Kaffee im Alltag gönnen, kostet gerade mal zwischen 3 und 4,20 Euro.

Aber genau das sind die Perlen des Lebens, an die man sich erinnert und die einem wiederum Kraft schenken. Es muss nicht immer die Reise nach Mexiko sein, „richten Sie Ihren inneren Fokus neu aus, auf das, was einfach ist, was leicht ist.“ Hofmann lächelt und hält dabei würdevoll beide Hände geöffnet in Richtung Zuhörer: „Machen Sie den Alltag zum Fest. Sie müssen keine zugeschlossenen Türen einrennen. Der Schlüssel liegt darin, die Einfachheit zu erkennen und diese auch bewusst zu wählen.“ Auf dem Zifferblatt ihrer Uhr zeigt Autorin und Lebenscoach Beate Hofmann den Alfdorfern die Innenseite, auf der nur ein Wort steht: Jetzt. Das Jetzt spielt laut ihr eine zentrale Rolle. Das Leben finde nicht im Morgen statt, sondern jetzt. Jetzt ist gerade alles in Ordnung, spricht sie leise und bedacht den immer noch gebannt und aufmerksam lauschenden Menschen im Stephanushaus zu. „Seien Sie zudem dankbar“, mahnt die Tübinger Seelsorgerin und Mutter dreier Kinder.

Radikaler Nullpunkt ist die Lebensmitte

Morgens beim Erwachen oder abends vorm Schlafengehen, findet jeder drei bis fünf Dinge, für die er heute dankbar sein kann. Sie fragt ins Publikum und man findet an diesem Abend gemeinsam wirklich einiges: Von gutem Essen, über das Leben im Allgemeinen bis hin zur abendlichen Veranstaltung, so einiges, wofür man dankbar sein kann. Die innere Ausrichtung, das Glück zu bemerken, das sich einnistet, ist natürlich auch Training. Den inneren Kompass justieren kann man, laut Beate Hofmann, am besten mit den Fragen: „Wer bin ich? Welche Begabung habe ich? Welche Werte lebe ich? Welche Schatten sehe ich? Was kann ich bewirken? Und ergänzend beeinflusst die Persönlichkeit noch: Mit wem bin ich verbunden? Wonach richte ich mich aus?“

Wenn ein Mensch das weiß, „kann er fliegen“, so Beate Hofmann. Frei nach Florence Nightingale, einer jungen Engländerin aus reichem Hause, die gegen alle Widerstände ihren Willen der Lazarettpflege durchsetzte und die Sterberate an der Front von 42 auf 2 Prozent senkte, und die mit dem unvergessenen Spruch in die Geschichte einging: „Wenn du mit Flügeln geboren bist, solltest du alles daran setzen sie zum Fliegen zu nutzen.“ Beate Hofmanns Buch „Und jetzt ich“ gibt hier praktische Tipps zum Neustart und zur Weichenstellung für alle Menschen, die noch was erleben wollen. Die Lebensmitte ist nach Beate Hofmann nicht die statistische Zahl der Jahre, sondern der radikale Nullpunkt mit der Fragestellung: „Was will ich (noch) machen, wo will ich (noch) hin?“

„Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten!“

Für den ersten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Andreas Hintermeier ist die gemeindeübergreifende Veranstaltung „sehr wichtig, denn jedes Alter wird hier angesprochen“, und für Gemeinderätin Andrea Kolckmann ist es „ein wohltuender Abend, um zur Ruhe zu kommen und sich Gedanken über das Leben zu machen.“ Durchgehend spürt man den emotionalen Tiefgang des Abends. Eine praktische Übung, bei der jeder sich seinem Gegenüber in drei Minuten mit einem persönlichen Wendepunkt des Lebens anvertraut, rundet die Veranstaltung ab.

Auch wird ein Bild einer amerikanischen Künstlerin via Projektor eingeblendet. Mit Kreide geschrieben steht auf einer heruntergekommenen Hauswand „Before I die“, auf Deutsch: Bevor ich sterbe. Unter diese drei Worte setzten in den letzten Jahren Hunderte von Menschen ihre Lebensziele und Projekte: eine echte Motivation. Autorin Beate Hofmann leitet heute nebst Mann Olaf Hofmann die „hope & soul company“ und mit ihrem Engagement möchte sie die Welt „enkeltauglich“ machen. Denn, so Beate Hofmann, vergessen sollte man eins nicht: „Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten!“