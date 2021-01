In einigen Bundesländern in Deutschland ist die Betreuung der Kinder in den Kindergärten für die Eltern kostenlos. So zum Beispiel in Brandenburg, Bremen, Hamburg oder Hessen.

In Baden-Württemberg müssen die Eltern jedoch für die Betreuung ihrer Kinder zahlen. Und sogar im aktuellen Lockdown werden von zahlreichen Kommunen die Beiträge eingezogen. „Wir müssen die Beiträge wegen der Rechtssicherheit einziehen. Aber wir hoffen, dass ähnlich wie beim Lockdown im März 2020 das Land