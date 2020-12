Mag Corona das Weihnachtsfest einschränken, wie es will, aber der Christbaum ist und bleibt ein Muss. Und bei Bernhard Kleinhanß in Brech bei Alfdorf muss man zum Baumkauf nicht einmal in die Plantage. Hupen, im Auto sitzen bleiben, aussuchen und bezahlen genügt.

Die Idee ist ihm nach Feierabend gekommen, als er noch ein bisschen mit der Familie zusammensaß: Weihnachtsbäume verkaufen wie beim Drive-in von McDonald’s. Der Baumhandel läuft bei ihm nebenher, eigentlich ist er