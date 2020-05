Zahlreiche Unfälle gab es bereits auf der Kreisstraße K 1892 zwischen Hüttenbühl und Hellershof. Zwei Pkw kommen gerade so aneinander vorbei, doch wenn ein Pkw an einem Radfahrer mit dem neuen Abstand von zwei Metern vorbeifahren möchte, muss der Fahrzeuglenker fast schon in den seitlichen Graben fahren. Einen Rad- und/oder Gehweg gibt es auf dieser K 1892 nicht.

Kinder, die von der Schule aus Hellershof nach Hüttenbühl zu Fuß unterwegs sind, oder Wanderer, die in Richtung Camp