Die Gemeindeverwaltung warnt vor Betrügern am Telefon, die immer wieder auch Bürgerinnen und Bürger im Raum Alfdorf anrufen. Die Täter, meist mit Standort im Ausland, rufen mit gefälschten angezeigten Telefonnummern bei überwiegend älteren Personen an und geben verschiedene, kreative, erfundene Geschichten an, um an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen. Oft wird von einem Unfall eines nahen Verwandten berichtet, wonach schnell Geld benötigt werde, um einen Gefängnisaufenthalt zu verhindern.