Entwicklung bei ZF in Alfdorf: Wie E-Autos dank beheizbarer Gurte Energie sparen

ZF in Alfdorf entwickelt einen beheizbaren Sicherheitsgurt für Elektrofahrzeuge. Fahrer können auf diese Weise, insbesondere in Kombination mit weiteren Kontaktheizungen wie einer Sitzheizung, das energieintensive Aufheizen des gesamten Innenraums verringern. Weiterhin ermöglicht die schnelle Kontaktwärme ein Klimakonzept mit einer langsameren, energieeffizienten Gesamtheizung. In der kalten Jahreszeit kann so bis zu 15 Prozent Reichweite gewonnen werden.

Wie das System funktioniert

Das System basiert auf einem speziellen Gurtband mit integrierten Heizleitern, die die Dicke des Gurtbandes kaum erhöhen. Das erleichtert Fahrzeugherstellern die Integration und bietet Insassen den gleichen Tragekomfort wie normales Gurtband. Der beheizbare Gurt sorgt bei den Insassen für ein gleichförmiges, körpernahes Wärmegefühl.

Mit seiner integrierten Heizfunktion sorgt der neue beheizbare Sicherheitsgurt von ZF sofort nach Fahrtantritt für angenehme, körpernahe Wärme im Stromer, typischerweise zwischen 36 und 40 Grad Celsius. In Kombination mit einer Sitzheizung wird den Insassen somit schnell rundum warm. In der kalten Jahreszeit lässt sich durch die Kombination mit Sitz-, Gurt- und Lenkradheizung die energieintensive Innenraumklimatisierung reduzieren. Diese bedient sich bei E-Fahrzeugen konzeptbedingt aus dem Batteriestrom, da keine nutzbare Abwärme wie beim Verbrennungsmotor zur Verfügung steht. So sind bis zu 15 Prozent Reichweitengewinn möglich.

Andere Vorteile des beheizbaren Sicherheitsgurts von ZF sind für dessen breite Akzeptanz unter Autofahrerinnen und Autofahrern entscheidend: Er verhält sich wie ein konventioneller Gurt, auch die Bedienung ist identisch.

Für die Innovation verwendete ZF ein spezielles textiles Verarbeitungsverfahren. Die Heizleiter werden in die Gurtstruktur eingewoben. Die Kontaktelemente für die elektrischen Heizkreisläufe sind so angebracht, dass sie weder die Bedienung des Gurtes noch das Aufrollen beeinträchtigen. Spezielle Gurtaufroller an anderen Einbaupositionen sind ebenso wenig nötig wie gesonderte Qualifikationen für die Montage im Fahrzeug. Der beheizbare Gurt steht seinen konventionellen Pendants hinsichtlich Insassenschutz in nichts nach.

Wichtiges indirektes Sicherheitsplus

Für den besten Aufwärmeffekt in der kalten Jahreszeit sollten die Insassen beim beheizbaren Gurt auf voluminöse dazwischenliegende Kleidungsstücke wie Daunenjacken verzichten. Tun sie das, steigt generell auch das Sicherheitspotenzial. Der Gurt liegt dann viel enger am Körper an und kann den Insassen bei einem Crash besser zurückhalten und schützen. „Der Sicherheitsgurt rüttelt auch wach, wenn man das Lenkrad nicht richtig greift. Und bei Gefahr vor dem möglichen Crash zieht er sich an, sodass man nicht mehr nur über das Hören und Sehen gewarnt wird, sondern nun auch haptisch“, erklärt Thomas Mach, Projektleiter Testfahrzeuge in Alfdorf.

Wichtig für den ZF-Standort in Alfdorf

Für den ZF-Standort in Alfdorf ist es wichtig, dass die Entwicklung dieses beheizbaren Sicherheitsgurts in Alfdorf stattfand. 1700 Mitarbeiter arbeiten in Alfdorf. „Wir sind oft nicht im Fokus, aber das Interesse an Sicherheit ist gewachsen. Es gibt oft die Frage nach den Airbags, aber nach Sicherheitsgurten fragt niemand, warum? Es sind Wunderwerke der Technik in Alfdorf entstanden, um die Sicherheit zu erhöhen. Wir wollen, dass der Sicherheitsgurt mehr ist, dass die Menschen es lieben, sich anzuschnallen und schon wird es warm, wie bei der Sitzheizung. Und man erhöht seine Reichweite im Elektroauto“, sagt Björn Kräft, Leiter Entwicklung Sicherheitsgurtsysteme.

Aber auch bei allen anderen Fahrzeugen, also egal ob Hybrid, Benzin oder Diesel, sind die neuen beheizbaren Sicherheitsgurte einsetzbar. „Am Ende entscheiden nun die Fahrzeughersteller, wer so einen beheizbaren Sicherheitsgurt in welchem Auto zur Verfügung stellen möchte“, so Lars Kübler, Leiter Produktentwicklung Sicherheitsgurtsysteme. Die Vorstellung des beheizbaren Sicherheitsgurtes fand in Las Vegas statt. Die Welzheimer Zeitung war vorab zu einem Pressegespräch nach Alfdorf geladen.