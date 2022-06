Erde, Wasser, Luft und Feuer in Alfdorf kennenlernen

Die evangelische Kirchengemeinde Alfdorf hatte an Himmelfahrt endlich wieder einmal zu einem ProViele-Wandergottesdienst mit dem Titel „Die 4 Elemente“ einladen können und trotz der vielen „Feschtle“ an diesem Feiertag kam eine große Anzahl von Menschen, darunter erfreulich viele Kinder zum Treffpunkt am Rathaus Alfdorf. Nach kurzer persönlicher und musikalischer Begrüßung ging es dann über ein kurzes Flachstück in den Wald hinunter.

Beim ersten Stopp wurde das Element „Erde“ beleuchtet. Was, wozu, wo ist sie und vieles mehr wurde erläutert. Und dann sollten die Kinder jedes ein kleines Stückchen Erde ausgraben. Und es war doch erstaunlich, was da alles darin zum Vorschein kam.

Nach einem passenden Lied ging es zum zweiten Stopp mit dem Element „Wasser“. Es wurde ausführlich erläutert, für was alles unser Wasser da ist – beeindruckend, wie vielfältig! Und dass es auch viel Spaß machen kann, erlebten die Kinder, als sie im Flüsschen Lein einige kleine Schiffchen, die sie nur noch zusammensetzen mussten, aussetzen konnten. Es machte allen Spaß, wie es diese im Wasser vorantrieb, sie auf dem Wasser schaukelten, überholten, hängen blieben und dann plötzlich wieder schnell wegfuhren. Dem Umweltgedanken und dem Wunsch der Kinder folgend wurden alle Schiffchen etwas weiter unten wieder eingefangen. Weiter ging der Weg den Wald hoch nach Enderbach zum dritten Stopp mit dem Element „Luft“. Es wurde kurz erläutert, dass Luft uns ganz vielfältig im Leben in allen möglichen Dingen begleitet. Mit einem weiteren Lied bewiesen alle, dass sie noch ausreichend Puste hatten, und es ging weiter zum nächsten Stopp mit dem Element „Feuer“. Nach dieser letzten Station, dem Segen und dem Segenslied ging es dann zum Hofladen Linckh, wo die Feuerschalen zum Grillen warteten.