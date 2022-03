Aufgrund der schrecklichen Ereignisse in der Ukraine befinden sich derzeit viele Menschen, insbesondere Frauen und Kinder, auf der Flucht. Durch persönliche Beziehungen einer in Alfdorf niedergelassenen Ärztin befinden sich mehrere Familien auf dem Weg nach Deutschland und wollen gemeinsam und gezielt nach Alfdorf kommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Diese wurde am Freitagvormittag von der Ärztin informiert.

Fünf Familien

Die Gemeinde hat sofort die