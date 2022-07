Filialeröffnung der Volksbank Welzheim eG im Herzen Alfdorfs

Die Schlüsselübergabe für die Filiale der Volksbank Welzheim eG in Alfdorf wurde am vergangenen Freitag festlich begangen. In die Ortsmitte, ins vormalige Café Kö, ist die Bankfiliale nun gezogen und präsentiert sich nach dem Umbau im „neuen Look“ den Kunden.

„Alfdorf ist ein bedeutender Teilmarkt“, so der Vorstand Karl-Thomas Starke bei der Eröffnung. Er wünschte den beiden Ansprechpartnern vor Ort, Brigitte Heinrich und Jörg Schaal, an diesem sonnigen Tag alles Gute und verband dies mit dem Wunsch, „möglichst vielen Mitgliedern und Kunden bei deren Zukunftsplänen vor Ort durch Beratung und Unterstützung zur Seite stehen zu können!“ Starke dankte allen am Umbau Beteiligten, die zum Gelingen dieser neuen Filiale beigetragen haben.

„Ja, wir waren in die Planung unserer Filiale involviert, und die erste Resonanz der Kunden ist sehr gut“, so die von zahlreichen Menschen umringte Kundenberaterin Heinrich. Die lichten Farben und das offene Konzept sprechen offensichtlich an. Die Bankfarben sind akzentuiert eingesetzt, der Boden ist hell und die Filiale mit zwei Beratungszimmern ausgestattet.

Nach zwölf Monaten Bauzeit mit überwiegend regionalen Unternehmen konnten am Freitag zahlreiche Gäste und Kunden begrüßt werden. Auch die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Alfdorf trägt neben der zentralen Lage zur Freude bei.

„Zentraler geht es nicht“, versicherte lächelnd auch der Vorstand bei seiner Eröffnungsrede.

Nicht nur örtlich im Zentrum

Die Bankfiliale liegt jedoch nicht nur bezogen auf Alfdorf zentral, sondern, mit der Fusion der Volksbank Welzheim eG und der Raiffeisenbank Mutlangen eG im Herbst 2022 im Herzen der neuen VR Bank Schwäbischer Wald eG.

Auch die designierte Aufsichtsratsvorsitzende Waldtraud Höfer sowie der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Horst Klunzinger und Thomas Bareiß, Vorstand der Raiffeisenbank Mutlangen eG, ließen es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein. Bürgermeister Ronald Krötz freute sich, „dass die Volksbank Flagge bekennt und am neuen, exponierten Standort eine ganz andere Wahrnehmung erfährt“.

Er betonte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand und wünschte alles Gute zur Eröffnung. Symbolisch wurde diese mit der Schlüsselübergabe, einem glänzenden Hefezopf, vollzogen.

Mit Blick auf die Kunden vor Ort verkündete Brigitte Heinrich: „Wir sind von Montag bis Freitag, außer dienstags - da sind wir in Pfahlbronn - für unsere Kunden da!“