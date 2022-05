Fortschritte bei Baumaßnahmen: Rewe und Penny bauen in Alfdorf

Es dauert nicht mehr lange, bis in Alfdorf Rewe und Penny ihre Türen für die Kundschaft im Kernort Alfdorf und Pfahlbronn sowie den umliegenden Alfdorfer Teilorten oder Nachbargemeinden aufmachen. Zahlreiche Pkw-Fahrer und Radfahrer, die in Alfdorf oder Pfahlbronn die letzten Tage unterwegs waren, sehen den Fortschritt der Baumaßnahmen. Seit einigen Wochen nimmt der neue Penny-Markt in Pfahlbronn zunehmend Gestalt an.

Direkt an der Hauptzufahrtsstraße neben dem alten Penny-Areal auf freier Fläche angesiedelt, finden aktuell Rohbauarbeiten statt und ab Anfang Juni soll voraussichtlich mit dem Bau der neuen Linksabbiegerspur begonnen werden, wobei es dann auch wieder zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen wird.

Erste Baumaßnahmen für den neuen Rewe-Markt am Ortseingang

Ebenso gibt es Neuigkeiten vom neuen Rewe-Markt in Alfdorf-Ost. Da wurde jetzt die Baugenehmigung vor kurzem erteilt und der Investor hat auch schon fleißig mit den Erdarbeiten begonnen, um das Baugrundstück für den Rohbau vorzubereiten. Dabei wird vor dem eigentlichen Aushub der Baugrube zunächst der Mutterboden abgeschoben und seitlich auf dem Grundstück gelagert, so dass anschließend das Baugrundstück ausgemessen und durch ein Schnurgerüst abgesteckt werden kann.

Bürgermeister Ronald Krötz freut sich über neue Möglichkeiten für die Bürger

Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz erklärt: „Ich freue mich, dass nach langen Planungen und Genehmigungsverfahren wir nun das Ziel vor Augen haben. Ein zeitgemäßer Vollsortimenter in Alfdorf und ein moderner Penny-Discounter in Pfahlbronn waren höchste Zeit.

Ich danke dem Investor, den Grundstückseigentümern und allen anderen Beteiligten, dass wir miteinander die Versorgung in Alfdorf sichern können. Der Start der Baumaßnahmen ist nun ein wichtiger und sichtbarer Schritt für die Öffentlichkeit.“ Noch in diesem Jahr 2022 werden die ersten Kunden in den neuen Märkten aufschlagen dürfen.