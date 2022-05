Grundschüler der Schule im Lindengarten aus Pfahlbronn zeigen ihre klassischen Gesangskünste

Capital Bra, Apache und Co waren gestern. Dass sich Kinder auch für klassische Musik begeistern können, zeigen die Grundschüler der Schule im Lindengarten aus Pfahlbronn. Die internationale Bachakademie in Kooperation mit dem Drogeriemarkt DM hat dies möglich gemacht. Ein spezielles Projekt startete im Schuljahr 2021/22 - „Bachbewegt! Singen!“. In diesem außergewöhnlichen Programm wird Schülerinnen und Schülern die klassische Musik nahegebracht und sie werden ebenso instruiert, kreativ an diesem Projekt mitzuwirken.

Die Schule im Lindengarten unter der musikalischen Leitung von Claudia Aubele hat sich letztes Jahr nun ebenfalls für dieses Projekt beworben - mit einer erfolgreichen Zusage der Akademie.

So konnten die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie an diesem Projekt teilnehmen wollten. Etliche Kinder aus den Klassenstufen 3 und 4 haben sich gemeldet. So wurde das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn in überarbeiteter Version eingeprobt. Spannend dabei ist, dass neben der Schöpfungsgeschichte ebenfalls in dem Stück ein Blick auf die momentane Klimasituation und unseren Umgang damit geworfen wird. Auch um unseren Blick für die Natur und die Umwelt zu schärfen.

Das ganze bisherige Schuljahr hat Claudia Aubele mit den Kindern einmal wöchentlich geübt und geprobt – unterstützt von professionellen Sängern der internationalen Bachakademie. Viele Gesangsstunden und heisere Stimmen sind ins Land gezogen bis zum großen Finale.

Vor kurzem war es endlich so weit. Das große Konzert im Bürgerhaus in Backnang stand an. Wer war aufgeregter? Die Eltern, die mit ihren Kinder mitfieberten? Die Kinder selbst? Die Lehrer? Oder die professionellen Sänger und Musikanten?

Voller Engagement und mit einer Inbrunst sangen und performten die jungen Gesangstalente aus Pfahlbronn mit anderen Schulen aus dem Regierungsbezirk Stuttgart. Es lag Spannung in der Luft. So viel hatten sie geprobt und wollten nun natürlich, dass alles glattlief. Nach knapp 90 Minuten gab es für die Kinder kein Halten mehr – ebenso wie für die Eltern. Der Applaus der Zuschauer nahm kein Ende. Die Kinder strahlten und waren überglücklich, so eine tolle Performance abgeliefert zu haben.

Ein tolles Projekt von der Internationalen Bachakademie hat die Kinder inspiriert, klassische Musik zu hören und diese auch zu leben. Und vielleicht überlegt sich das eine oder andere Kind, im späteren Leben doch Musiker zu werden.