Ronald Krötz, Bürgermeister in Alfdorf, hat seit Jahren persönliche Kontakte nach Mariupol in der Ukraine. Er selbst war auch schon dort. Umso mehr nehmen ihn nun die Bilder und Telefonate mit den Bekannten in der Ukraine seit dem Kriegsausbruch mit. In der Gemeinderatssitzung hat er nun ein persönliches Statement abgegeben.

„Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen nun hinter uns. Zwei Jahre fast keine Veranstaltungen, und wenn, dann nur mit begrenzter Anzahl und mit viel