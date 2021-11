Am 26. November wird das neue Alfdorfer Sportzentrum mit den beiden Hallen im Mittelpunkt eingeweiht. Für den ersten Kracher mit Bundesligagefühlen sorgen dann am 18. und 19. Dezember die Juniorenfußballer beim Wiedmann-Bundesliga-Cup der U 12, powered by Astorplast.

In Kooperation mit dem Sozialverein Aktion Fußballtag e.V. und dem Juniorteam Leineck, die Spielgemeinschaft aus Alfdorf, Pfahlbronn und Hintersteinenberg, werden die Nachwuchskicker in der neuen Sporthalle in Alfdorf