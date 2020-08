Seit einem Jahr ist Sebastian Köpf aus Rienharz erst ein Mitglied des Gemeinderats in Alfdorf. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, mitten in der Corona-Krise, verlässt er nun für zwei Jahre seine Heimat in Alfdorf, um im Vertrieb International für Lidl in Barcelona in Spanien mitverantwortlich zu sein. Seine Familie (Frau und drei Kinder) werden ihn begleiten, „sonst hätte ich dieses Angebot nicht angenommen“, erklärt Sebastian Köpf.

Volle Unterstützung und Rückhalt von der