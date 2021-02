In der Alfdorfer Filiale der Volksbank Welzheim hat Jo Eller aus Oberkochen am Mittwochabend Geld am Bankautomaten abgehoben. „Ich habe einen Anruf bekommen und dann das Geld einfach auf der Ablage in der Bank vergessen“, erinnerte sich Jo Eller, als er zu Hause in Oberkochen im Ostalbkreis ankam. Am nächsten Morgen kam ihm die Idee, sofort bei der Bank anzurufen. „Ich wollte wissen, ob das Geld zufällig noch da lag und ein Mitarbeiter es aufnahm, oder ob es einfach von irgendjemandem