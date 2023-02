Marianne und Hellmuth Hahn: Gnadenhochzeit in Alfdorf-Pfahlbronn gefeiert

In Rudersberg und in Welzheim hat ihn fast jeder gekannt. Schließlich war er dort immer wieder als Briefträger unterwegs, bis er vor rund 30 Jahren in den Ruhestand ging. Der 93-jährige Hellmuth Hahn hat am Faschingsdienstag zusammen mit seiner 94-jährigen Ehefrau Marianne im Seniorenzentrum Haubenwasen in Pfahlbronn das seltene Fest der Gnadenhochzeit gefeiert. 70 Jahre in Freud und Leid, wie es so schön heißt. Aber wenn man die beiden so in ihrem Zimmer sitzen sieht, ist klar, bis zum heutigen Tag halten sie zusammen und lieben sich. „Das ist eine Gnade“, wie Bürgermeister Ronald Krötz meinte, der zum Gratulieren ins Heim gekommen war. Der Alfdorfer Schultes wünschte dem Ehepaar alles Gute und Gottes Segen. Nach 70 Jahren gemeinsamer Lebenszeit habe die Bezeichnung Gnadenhochzeit ihre Berechtigung. Krötz überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Gemeinde, sondern auch die Glückwünsche des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. „Den kann ich leiden“, freute sich Hellmuth Hahn. Glückwünsche und einen wunderschönen Blumenstrauß gab es von der Heimleitung für den Ehrentag, überreicht von Brigitte Rull.

Beim Spazierengehen hat die Liebe wie der Blitz eingeschlagen

Vor mehr als 70 Jahren hat er seine künftige Frau, Marianne Ehmann, in Steinenberg im Rahmen eines Familientreffens kennengelernt. Die Dorfjugend traf sich regelmäßig im Flecken und die beiden waren auch dabei und gingen im Anschluss gemeinsam spazieren. Das muss ein schöner Spaziergang gewesen sein, denn dabei schlug die Liebe wie der Blitz ein, wie der Ehemann berichtet. Hellmuth Hahn, der in Eichenberg bei Gschwend aufgewachsen ist, wich nicht mehr von der Seite seiner Freundin, deshalb wurde am 21. Februar 1953 in Steinenberg zunächst standesamtlich geheiratet, zwei Wochen später folgte die kirchliche Feier. Zuerst wohnten die beiden bei der Schwiegermutter in Steinenberg, später in einer Dachwohnung. Doch der Platz reichte nicht. Also wurde der Bau eines Hauses angepackt, in dem außer dem Ehepaar irgendwann auch noch die vier Kinder - zwei Mädchen und zwei Jungen - lebten und wohnten. Hellmuth Hahn hatte in Welzheim den Beruf des Friseurs erlernt, bekam dann aber ein Angebot von der Deutschen Bundespost. Zunächst arbeitete er dann bei der Bahnpost in Stuttgart, später als Springer bei der Post in Schorndorf, Rudersberg und Welzheim. Er hat den Beruf gerne ausgeübt und pflegte gerne den Kontakt zu den Menschen. Außerdem verdiente er als Postmann deutlich mehr wie als Friseur. Er brauchte das Geld, um seine große Familie ernähren zu können. Als Friseur bekam er damals 45 Mark in der Woche, bei der Post 250 Mark im Monat. In dem großen Haushalt musste jeder Pfennig umgedreht werden, bevor er ausgegeben wurde.

Marianne Hahn blieb ihrem erlernten Beruf als Schneiderin treu

Trotz der vier Kinder betrieb Ehefrau Marianne Hahn als gelernte Schneiderin ein Fachgeschäft und übte diesen Beruf mehr als 40 Jahre lang aus. Vor sieben Jahren zog die Ehefrau wegen gesundheitlicher Einschränkungen ins Seniorenzentrum Haubenwasen, vor drei Jahren folgte ihr Ehemann Hellmuth nach. Sie haben gemeinsam ein großes Zimmer mit freiem Blick ins Grüne in Richtung Breitenfürst.

Der Ehemann hat sich in Steinenberg vielfach engagiert

Dabei denken sie noch oft an die vergangenen Jahre in Steinenberg zurück, die mit vielen Ausflügen und Wanderungen verbunden waren. Viele Jahre übernahm Hellmuth Hahn die Leitung des Schwäbischen Albvereins in Steinenberg. Für seinen 60-jährigen Einsatz als Wanderführer bekam er viele Auszeichnungen und wurde schließlich zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem war er mit seiner Posaune ein aktives Mitglied des Musikvereins Steinenberg. Und schließlich engagierte er sich knapp zehn Jahre im Ortschaftsrat in Steinenberg.

Es ist sehr selten, dass Hochzeitspaare 70 Jahre miteinander verbringen und eine Gnadenhochzeit feiern können. Woher der Name für das Hochzeitsjubiläum stammt, ist nicht ganz klar. Die Bezeichnung kommt wahrscheinlich aus der christlichen Religion. Es heißt, dass es die Gnade Gottes ist, wenn Eheleute 70-jährigen Hochzeitstag feiern können. Gnade im positiven Sinne, denn es ist heutzutage selten, dass eine Ehe so lange hält und die Partner bei Gesundheit zusammen altern können.