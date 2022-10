Neueröffnung des Penny-Markts in Alfdorf-Pfahlbronn

Der Neubau steht und glänzt mit der herbstlichen Sonne um die Wette. Gemeint ist der frisch eröffnete Penny-Markt am Ortseingang von Pfahlbronn. Am Donnerstagmorgen strömen viele einkaufswillige Kunden in das mit einer Holzfassade verkleidete und mit Ballons geschmückte Gebäude.

Mit den Worten: „Wir haben nun eine größere Frischetheke, genannt – Ultra-Frische“, präsentiert Thomas Mätzig, Penny-Bezirksleiter, zuständig für die Ostalb und den Rems-Murr-Kreis, stolz das aufgestockte Sortiment. Der Convenience-Bereich, also fertige Angebote für den schnellen Verzehr in den Pausen, wurde laut Mätzig ebenfalls erweitert und der Discount-Bezirksleiter ergänzt: „Mehrwegartikel sind nun neu im Angebot, das heißt, Getränke und Flaschen inklusive Automat.“

Zur Eröffnung, eine Punktlandung der Firma Penny, kann der neue Supermarkt mit weiten Gängen und lichtdurchfluteten Räumen aufwarten. Gleich noch vor der Eröffnung wurde der neue Penny-Markt mit einer „Alarm-Taufe“ eingeweiht, als Gemeinderat Norbert Wiedmann seiner Amtskollegin Gemeinderätin Andrea Kolckmann die Eingangstür von innen öffnen möchte und dabei die Sirenen losheulen.

Bürgermeister Ronald Krötz begrüßte alle anwesenden Gäste

Alle eintreffenden Gemeinderäte wurden so, nebst Bürgermeister Ronald Krötz, akustisch gebührend in Empfang genommen. Das Eis zum Sektempfang wäre – spätestens ab da – gebrochen gewesen. Bürgermeister Ronald Krötz begrüßte alle anwesenden Gäste, wie Verkaufsleiter Reinhard Pfeiffer, Bezirksleiter Thomas Mätzig und Ronald Hug, den zuständigen Expansionsleiter für die Penny-Region Süd.

Auch bedankte er sich explizit bei Rathausmitarbeiter Wolfgang Fauth, der seitens der Verwaltung stark eingebunden war, wie auch bei der Firma Astorplast, die die Fläche des alten Penny übernahm und mit für einen reibungslosen Umzug sorgte. Der Investor, die Firma Weiss aus Aalen-Westhausen wurde zudem vorgestellt, denn der neue Penny ist nun auf 30 Jahre Mieter bei dem regionalen Investor. „Der zeitgemäße Fortbestand der Grundversorgung in Pfahlbronn inklusive angrenzender Teilorte ist sehr wichtig“, so Bürgermeister Ronald Krötz in seiner Eröffnungsansprache.

Gut gelaunt ist Krötz nebst Bauherren an diesem Morgen, denn es war laut ihm bis hierhin „ein längerer, nun von Erfolg gekrönter Weg, da er auch im Kontext mit dem Supermarktneubau in Alfdorf gestanden hat.“ Viele regionale Verhandlungen und Diskussionen mit dem Regierungspräsidium gingen voraus. Auch eine neue Bäckerfiliale, mit umfangreichem, leckerem Angebot ist nun vor Ort. „Herr Mühlhäuser hat sein Café selbst als Dorfcafé bezeichnet und es liegt nun an der Bevölkerung, was daraus zu machen,“ so Krötz. Die seit 73 Jahren bestehende Bäckerei und Konditorei Mühlhäuser aus Heubach ist hier gemeint, die jetzt auf 80 Quadratmetern für „sahnige Torten, allerlei Backwaren, sowie den besagten Café-Betrieb“ zuständig ist. Das Bäckerehepaar Günther und Manuela Mühlhäuser war an diesem Morgen mit vor Ort und verrät, dass es ab sofort, wie in all seinen 15 Fachgeschäften, natürlich auch in Pfahlbronn „VfB-Brot“ anbieten wird.

Der 800 Quadratmeter große Markt ist klimaneutral gebaut

Alle zwölf Mitarbeiter wurden vom alten Supermarkt in den neuen Penny übernommen und die Arbeitsbedingungen haben sich hier laut Verkaufsleiter Reinhard Pfeiffer „stark verbessert“. Gemeinderat Norbert Wiedmann ist von der Innenraumwirkung des Marktes laut eigener Aussage „durch die nachhaltige Bauweise mit Holz positiv überrascht“ und er erwähnt, „dass die Alfdorfer Ostversorgung zukünftig durch den Rewe-Neubau und die Westversorgung durch den Penny gedeckt sei.“

Gemeinderätin Andrea Kolckmann hatte gleich den Einkaufskorb mit dabei und nutzte den anstehenden Rundgang im Selbstversuch: „Mich spricht die großzügige Obst- und Gemüsetheke an und die übersichtliche Gestaltung der Gänge ist gut gelungen,“ schwärmt die Gemeinderätin.

Der 800 Quadratmeter große Markt ist übrigens klimaneutral gebaut, rein CO2-mäßig mit regenerativen Energien versorgt und kann mit Dachbegrünung und Solaranlagen punkten. Zudem bietet er 62 Parkplätze, vier E-Schnellladesäulen von EnBW und in den elf Monaten Bauzeit wurde sogar extra eine „Linksabbiegerspur“ aus dem Boden gestampft. „Wenn man an eine Landesstraße baut, muss eine Linksabbiegerspur mitgebaut werden“, weiß Wolfgang Fauth von der Alfdorfer Gemeinde und er fügte hinzu: „Die Kosten werden zwischen der Gemeinde und dem Investor aufgeteilt.“

Der nächste „große Schritt“ ist die Eröffnung des Rewe-Marktes

Auf zwei landwirtschaftlichen Grundstücken wurde das Drei-Millionen-Bauprojekt zuvor über den Flächennutzungsplan der Gemeinde ermöglicht, inklusive einer Zufahrt für Radfahrer und den notwendigen Gehwegen für Fußgänger. Auch erwähnenswert: Die Baufirma Pfaff aus Waldsee war mit für den Bau des neuen Discounters verantwortlich, die Firma Antoni aus Alfdorf errichtete zuvor den Rohbau und die Firma Hortus aus Lorch legte die Parkplätze an. Tom Schneider als Vorpackleiter im Lager freut sich für die Einwohner, dass „die Belieferung von 6 bis 22 Uhr stattfindet und so die Nachtruhe eingehalten werden kann.“

Roland Hug, der zuständige Expansionsleiter für die Penny-Region Süd, kommentierte die Neueröffnung mit den Worten: „Das Ergebnis des Neubaus spricht für sich.“ Auch zeige es, dass Penny mutig genug sei, seinen eigenen Namen für Produkte im Regal herzugeben. „Denn wo Penny draufsteht, verbindet der Kunde das Produkt direkt mit dem Namen“, weiß er und ergänzte: „Das ist ein Qualitätsmerkmal.“ Gemeinderat Wolfgang Hipp benannte allgemein die Plastikproblematik und hob das Beispiel Frankreich mit seinen offenen Verpackungen vor. „Das sei natürlich auch eine Organisationsfrage und eine Frage der Personalstärke, dies zu meistern,“ mahnt der Gemeinderat. Generell findet er den Markt jedoch gut sortiert.

Abschließend dankte Bürgermeister Ronald Krötz dem gesamten Penny-Team das „stets hilfsbereit, freundlich und gut gelaunt dafür sorgt, dass man gerade hier, im neu eröffneten Pfahlbronner Discounter, gerne einkauft.“ Der nächste „große Schritt“ für die Gemeinde Alfdorf ist dann die Eröffnung des Rewe-Markts, der für Mai 2023 angepeilt ist. Wer sich jetzt selbst ein Bild vom neuen Einkaufsmarkt machen möchte, kann das ab sofort tun: von montags bis samstags, immer von 7.30 bis 21 Uhr.