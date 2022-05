Offizieller Baustart für Rewe-Markt in Alfdorf

Fünf Jahre sind ins Land gezogen, seit ein neuer Vollsortimenter in Alfdorf Thema ist. Grund war und ist, dass der bestehende Rewe im Ort keine Erweiterungsmöglichkeit hat. 2017 wurde ein entsprechendes Grundstück durch den Bauherren, die Weiß Projekt GmbH, am östlichen Ortseingang, unterhalb des Industriegebiets, gekauft. „Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz am Montag umso mehr, dass nun endlich der offizielle Baustart für den Vollsortimenter erfolgt ist.

„Es gab einige Herausforderungen“, blickte er auf die Planungszeit zurück. Den Standort sah er als „perfekt“ an. Er hofft, dass die Mitarbeiter der benachbarten Firmen des Industriegebiets unter anderem die Schmied-Kuhn-Bäckerei im Gebäude des Vollsortimenters mit kleinem Café in ihren Pausen nutzen. Den momentan entstehenden Neubau für den Pennymarkt in Pfahlbronn im Blick, stellte er zufrieden fest, dass die Bürgerschaft binnen Jahresfrist zwei zeitgemäße Lebensmittelmärkte vor Ort haben wird.

Denn in rund einem Jahr, im Sommer 2023, soll der neue Vollsortimenter am Alfdorfer Ortseingang, von Adelstetten kommend, seine Pforten öffnen. So kündigte es Geschäftsführer Paul Weiß von der Weiß Projekt GmbH, an. Wenn alles gut läuft, wird der Neubau Ende Mai 2023 an die Rewe Markt GmbH übergeben. Ein Mietvertrag sorge dafür, dass für die kommenden 30 Jahre der Markt die Kunden mit Lebensmitteln und Non-Foot-Artikeln versorgen wird.

Ein etwas längerer Weg zu Fuß zum Einkaufen

Dann wird der alte Rewe im Ort seine Pforten schließen. Klar, räumte Krötz ein, bedauern manche aus der Bürgerschaft, dass man dann längere Wege zu Fuß zum Einkaufen hat. Doch die „deutliche Mehrheit“ komme ohnehin mit dem Auto zum Einkaufen.

Die Gesamtfläche des Grundstücks, auf dem der Neubau und die 83 Stellplätze inklusive Elektroladestationen entstehen, beträgt rund 2100 Quadratmeter. Paul Weiß erläuterte beim Spatenstich, an dem Gemeinderäte, Bauunternehmer und weitere Gäste teilnahmen, dass es eine Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern geben wird. Momentan, so erklärte Dirk Schlund von Rewe, gebe es am alten Standort im Ort 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Nach dem Umzug im Sommer 2023 bietet der neue Rewe-Markt laut Frank Bieger insgesamt 18.000 Artikel an.

Paul Weiß informierte unter anderem auch darüber, dass eine Linksabbiegespur angelegt wird. Damit es auf der Hauptstraße nicht zu Verkehrsstockungen durch die zum neuen Markt abbiegenden Fahrzeuge gibt. Als Generalunternehmen für den Neubau zeichnet die Firma Pfaff-Gebhardt GmbH verantwortlich, den Neubau realisieren wird die Firma Antoni Bauunternehmen und Außenanlagen aus Alfdorf.

Durch den Neubau werden zu den Rewe-Mitarbeitern, die aktuell noch im Ort tätig sind und die dann an den neuen Standort umziehen, laut Frank Bieger noch etwa fünf neue Mitarbeiter hinzukommen. Der neue Rewe wird unter anderem über eine Fleischtheke verfügen, an der es Waren aus Baden-Württemberg gibt. Wiederum im Fleisch-SB-Bereich gibt’s weiterhin Produkte aus Europa. Zudem wird das Getränkesortiment maßgeblich vergrößert. „Dafür hatten wir am alten Standort einfach nicht genügend Verkaufsfläche“, stellt Bieger fest.

Schließlich griffen die Gäste zum Spaten und signalisierten so den offiziellen Baustart für den Vollsortimenter.