Ortsdurchfahrt Alfdorf seit zwei Jahren gesperrt: Arbeiten im Juni beendet?

Die Tief- und Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße in Alfdorf schreiten weiter voran. Das beauftragte Bauunternehmen wird nun ab Montag, 30. Mai, den Schlussbelag einbauen. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Wochenende mit. Hierzu ist eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt im Bereich Hauptstraße, Einmündung Schützenstraße bis hin zum bereits fertiggestellten Bauabschnitt von Montag, 30. Mai, bis voraussichtlich Samstag, 11. Juni, erforderlich.

Ausweichstrecke ist eingerichtet

Für den lokalen Pkw-Verkehr und den Linienbusverkehr wird in beide Fahrtrichtungen eine Ausweichstrecke über die Obere Schlossstraße, Breitestraße, Döllenstraße und Leineckstraße eingerichtet. Leider ist auch den Anliegern die Zufahrt zu den Privatgrundstücken für einige Tage nicht möglich. Sie werden daher gebeten, während dieser Zeit außerhalb des betroffenen Bauabschnitts zu parken. Über den genauen Zeitraum wird die Baufirma in einem separaten Anschreiben noch informieren.

Die Gemeinde Alfdorf bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Neues Gesicht für Alfdorfer Hauptstraße

„Mit der Aufbringung des Schlussbelags findet die Sanierung der Ortsdurchfahrt nach zwei Jahren Bauzeit nun ihr Ende“, sagt Bürgermeister Ronald Krötz hierzu. Die Arbeiten zur Sanierung der maroden Hauptstraße hatten im Februar 2020 begonnen. „Wir liegen im Zeitplan und ich danke dafür den beteiligten Firmen und Planungsbüros.“

Die Baumaßnahmen seien dringend erforderlich gewesen und bereits in Kürze könnten sich die Alfdorfer über ein besseres Ortsbild freuen. „Ich danke allen Anwohnern der Baustelle sowie der Umleitungsstrecken für ihre Geduld. Ebenso danke ich dem großen Teil derjenigen Verkehrsteilnehmer, die sich diszipliniert an die Verkehrsverbote gehalten haben.“