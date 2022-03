Seit mittlerweile zwei Jahren ist die Ortsdurchfahrt von Alfdorf eine Dauerbaustelle. Im Februar 2020 haben die Arbeiten zur Sanierung der maroden Hauptstraße begonnen. Anwohner, Pendler und Einzelhändler in der Gemeinde mussten in dieser Zeit viele Umleitungen oder Sperrungen in Kauf nehmen. Doch nun ist ein Ende in Sicht. Denn der vorerst letzte Bauabschnitt von der Unteren Mühlstraße bis zur Ortsmitte steht kurz vor der Vollendung.

Weshalb erst ab Ende März weiter gebaut