Pakete und Gebete für die Ukraine: Kirchengemeinde Hellershof sammelt Spenden

Auch die evangelische Kirchengemeinde in Hellershof möchte die unter dem Krieg in der Ukraine leidenden Menschen unterstützen. Bewegt und erschüttert hat zum Beispiel auch Kirchengemeinderätin Sigrid Friz auf die Entwicklungen in der Ukraine reagiert. Am Sonntag traf man sich daher zum Gebet. „Das ist das, was wir am schnellsten machen können“, sagt sie.

Am Dienstag dann haben die Aktiven in der Gemeinde einen Aufruf des Missionsbundes „Licht im Osten“ aus Korntal gelesen, Pakete für die Menschen in der Ukraine zu packen. „Das ist genau in unserem Sinne“, sind sich Sigrid Friz und Armin Ackermann, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, einig, „beten, und was wir tun können, auch tun.“

Menschen in der Ukraine Zeichen der Verbundenheit zukommen lassen

Den Missionsbund „Licht im Osten“ kennt die evangelische Kirchengemeinde in Hellershof schon lange. Der Kontakt besteht seit rund 40 Jahren, schätzt Armin Ackermann. So wurden etwa immer mal wieder Vorträge über die Länder der ehemaligen Sowjetunion in Hellershof gehalten, die Kirchengemeinde beteiligte sich an Paketaktionen zu Weihnachten oder spendete ihr Jahresopfer an „Licht im Osten“. Den Aufruf des Missionsbunds, nun Pakete für die Ukraine zu packen, wollte man in Hellershof daher gern unterstützen, um den Menschen dort ein Zeichen der Verbundenheit und Ermutigung zukommen zu lassen, ergänzt Sigrid Friz.

Armin Ackermann sieht darüber hinaus darin, dass der Missionsbund bereits 1920 gegründet wurde und persönliche Verbindungen und Erfahrungen im Osten Europas habe, gute Voraussetzungen, um den notleidenden Menschen in der Ukraine helfen zu können.

„Der Inhalt ist mit Betroffenen aus der Ukraine besprochen“

Von „Licht im Osten“ haben die Helfer der Hellershofer Kirchengemeinde nun auch eine ganz konkrete Liste mit Lebensmitteln und Dingen erhalten, die in die Hilfspakete gepackt werden sollten. „Der Inhalt ist mit Betroffenen aus der Ukraine besprochen“, informiert der Missionsbund auf seiner Homepage (siehe auch Artikel „Das kommt ins Hilfspaket“).

Die Lebensmittelpakete werden ab Samstag, 5. März, in der evangelischen Kirche in Hellershof täglich von 9 bis 18 Uhr entgegengenommen, und zwar bis einschließlich Mittwoch, 9. März. Am Donnerstag, 10. März, können um 9 Uhr noch Pakete abgegeben werden. Dann werden diese nach Korntal, dem Sitz von „Licht im Osten“, transportiert. Dort werden die Päckchen auf Lkw verladen und umgehend in die Ukraine gefahren.

Wer Fragen zu den Hilfspaketen hat, kann sich an Sigrid Friz unter der Telefonnummer 0 71 76/45 32 17 beziehungsweise an 0 71 76/ 45 11 21 (Anrufbeantworter) wenden.