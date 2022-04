Zu einem Treffen der aus der Ukraine geflüchteten Menschen, den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und den Gastgeberfamilien hat Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz vor kurzem in das katholische Gemeindezentrum in Alfdorf eingeladen.

In seiner Begrüßung brachte Ronald Krötz gegenüber den Geflüchteten sein Mitgefühl zum Ausdruck: „Wir können nur im Ansatz erahnen, was Sie seit Kriegsbeginn erlebt und empfunden haben. Gott sei Dank sind Sie nun in Sicherheit und in Alfdorf angekommen.