Bald duftet es wieder nach frischen Brötchen und Brot in der Bäckereifiliale im Pennymarkt in Pfahlbronn. Am Mittwoch 14. April 2021, wird Eröffnung gefeiert. Das Unternehmen Astorplast Klebetechnik GmbH, Eigentümer des Pennygeländes, und die Bäckerei Köngeter aus Alfdorf sind sich rasch einig geworden. „Eine Bäckerei vor Ort ist ein gutes und wichtiges Angebot für die Bevölkerung zur Sicherung der Nahversorgung“, so der gemeinsame Tenor.

Eine Win-win-Situation für alle