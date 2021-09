Rathaus in Alfdorf nach Telekom-Störung wieder erreichbar

Wegen einer Störung der Telekom war das Rathaus in Alfdorf seit Donnerstagmorgen (09.09.) weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. Am Nachmittag meldete die Gemeinde auf ihrer Homepage: "Die Störung der Telekom ist behoben und die Gemeindeverwaltung ist wieder erreichbar."

Grund der Störung sei ein Knotenpunkt gewesen, der nicht mehr erreichbar war. Auch einige Haushalte waren den Angaben zufolge von dem Problem betroffen.

Auch die Internetseite der "Allestoerungen.de" hatte am Donnerstagmorgen (09.09.) einen überdurchschnittlicher Anstieg an Störungsmeldungen der Deutschen Telekom im Großraum Stuttgart verzeichnet.