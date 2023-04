Sanierung in Alfdorf schreitet voran: So sieht der neue Kirchturm aus

Erneuerte Schindeln und ein frisch vergoldeter Hahn erwarten die Besucher beim Aufstieg zum Alfdorfer Wahrzeichen, der Alfdorfer Stephanuskirche. Die im August angepackte und im Oktober baulich gestartete Turmhelmsanierung der 1775 im spätbarocken Stil erbauten Kirche nimmt an Fahrt auf. „Das Bauende ist im zweiten Quartal 2023 eingeplant“, so der Erste Kirchengemeinderatsvorsitzende Andreas Hintermeier. Gemeinsam mit Alfdorfs Pfarrer Patrick Steinbacher startet dieser zu einer Exkursion und gibt Einblicke zum aktuellen Sanierungsstand. Gut acht Stockwerke geht es zunächst hoch unters Dach, bis zum obersten Punkt der neuen Kuppel. Beim ersten Aufstieg im August (der ZVW berichtete) erwartete den Besucher noch ein desaströser Anblick, heute erkennt man den Dachbodenbereich fast nicht wieder: Neue Balken stützen das Dach, gezimmerte Treppenaufstiege sichern das Emporkommen und solide Bretterböden stabilisieren die einzelnen Etagen.

Was einst mit morschen Balken, löchrigen Wänden und fehlenden Leitersprossen begann, ist nun Geschichte. Zudem sind anthrazitschwarze Schindeln unter dem Turmhelm, als baulicher Werkstoff, ein Hinweis darauf, „dass hier eine Menge passiert ist“. Zog sich die notwendige Turmhelmsanierung über mehrere Jahrzehnte ohne nennenswertes Ergebnis, ist der Fortschritt nebst Rettung des wohl markantesten Alfdorfer Wahrzeichens nun voll in Fahrt. Nach den ersten Bestandsaufnahmen im August folgte Ende Oktober letzten Jahres das Aufstellen des Gerüstes. Damit war erst mal sichergestellt, dass die Gefahr von herunterfallenden Schindeln gebannt war. Laut Andreas Hintermeier begannen dann die besagten Holzbauarbeiten im Inneren des Turms, was seit November vergangenen Jahres bis Januar dieses Jahres andauerte. Hierzu gehörte das Unterkeilen der Deckenbalken sowie der Austausch der Streben und maroden Mauerlatten. Auch die Beleuchtung der Turmböden und das Instandsetzen des Turmbodens – auf drei Ebenen – wurden angepackt. „Wir sind Gott sehr dankbar, dass alles so gut verläuft, ohne Unfälle oder nennenswerte Zwischenfälle“, sagt Pfarrer Patrick Steinbacher.

Von Ende November 2022 bis Ende März 2023 folgte dann das Abdecken und Neueindecken des historischen „Zwiebelturm“-Schieferdaches. Die Firma Vonderach aus Lorch übernahm dies und Andreas Hintermeier weiß nur Gutes zu berichten: „Die haben bei Wind und Wetter gearbeitet, sogar bis in die Dämmerung.“ Und so, mit dem stetigen Voranschreiten, konnte jegliche Gefahr von herabfallenden alten Schindeln gebannt werde. Auch lobt Hintermeier die Präzision der Arbeiten, „die haben zudem genau das rausgesucht, was zueinander passt, die beherrschen ihr Handwerk“. Den Anwohnern rund um den Kirchturm dürfte die Sanierung auch nicht ganz verborgen geblieben sein.

Andreas Hintermeier erzählt weiter, dass man ihn öfters mit den Worten darauf ansprach: „Bei euch hört man, dass was geschafft wird.“ Seit Februar 2023 sind nun die Steinmetzarbeiten in vollem Gange, die Beseitigung der Schäden am Mauerwerk und der Turmzier. Da im Laufe der vergangenen Jahre „aggressiver Saharastaub“ die Uhrzeiger der Turmuhr inklusive der Vergoldung des evangelischen Hahnes beschädigte, wurden diese mitüberarbeitet. Hier wurde die alte Vergoldung erneuert und so konnte das symbolkräftige Zeichen, „der Hahn“, erhalten werden. Pfarrer Patrick Steinbacher erklärt, „dass man eine evangelische Kirche meist an diesem Hahn erkennt. Denn dieser geht auf die biblische Geschichte und die Verleugnung des Petrus zurück. Jesus sagt hier: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also steht – bis heute – dieser als Erinnerung, für den Leidensweg, aber auch die Auferstehung Jesu“.

Im März erlebte die Sanierung jedoch einen leichten Rückschlag. „Am 10. März zogen starke Winde über die Kirche hinweg“, erklärt Andreas Hintermeier etwas wehmütig. „Als sich der zuständige Dachdecker im Anschluss die Baustelle anschaute, sah er, dass sich durch den Wind Gerüstteile lösten und auf die neue Schieferdeckung geschleudert wurden. Die entstandenen Schäden beuteten Mehrkosten und diese belaufen sich nun auf 3000 Euro.“ Ebenfalls muss nun auch die Tür am Torbogen erneuert werden, zum Schutz der Kirchenbesucher. Diese ist mitbeschädigt worden und auch hier fallen nun gut 7000 Euro zusätzlich an. „Insgesamt bedeutet dies einen unvorhergesehnen Mehraufwand von rund 10.000 Euro“, so Hintermeier. Apropos Gesamtkosten. Der Gesamtumfang beläuft sich auf 400.000 Euro. Der Eigenanteil hiervon beträgt rund 186.000 Euro. Dieser muss durch Rücklagen, Haushaltsmittel, Opfergelder sowie Spenden finanziert werden. Über Rücklagen und Haushaltsmittel konnten bereits fast 83.000 Euro sowie durch Opfer und Spenden insgesamt rund 40.000 Euro aufgebracht werden. Im Moment müssen somit noch 63.000 Euro aus Haushaltsmitteln, Opfer und Spenden gestemmt werden. Kirchenpflegerin Jenny Häber, Kirchengemeinderatsvorsitzender Andreas Hintermeier, aber auch Pfarrer Patrick Steinbacher sagen an dieser Stelle gemeinsam „Danke“ für alle bisher aufgebrachten Mittel. Weiterhin freue man sich parallel über jegliche weitere Art der Unterstützung, um das Projekt vollenden zu können.

Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz, der mit dem aktuellen Benefizkalender „ein wichtiges Signal“ zur Rettung des Kirchturms setzte, unterstützt auch weiterhin das Projekt mit den Worten: „Ich bin froh, dass es so gut vorangeht, dass die Sicherheit nun gegeben ist und unser historischer Zwiebelturm auf eine sehr schöne Art und Weise saniert wird. Die Gemeinde beteiligt sich zudem mit an der Finanzierung des Projekts“, so Bürgermeister Krötz weiter. Als Highlight und visuelle Zwischenbilanz fuhr Andreas Hintermeier am Kirchturmgerüst Interessierte und Besucher mit dem Lastenaufzug bis ganz nach oben. Dort konnten sich diese, wie zum Beispiel Kirchengemeinderätin Silke Mezger und Amtskollegin Miriam Moser sowie Bauausschussmitglied Hans-Jörg Rogoll, ein Bild der abgeschlossenen Dacharbeiten machen.

Alt-Kirchengemeinderat und Kirchturm-Besucher Werner Mezger erinnert sich an Zeiten, als er um Mitternacht zu Neujahr mit dem Alfdorfer Posaunenchor, von hier oben, ein gutes neues Jahr verlauten ließ. Ab April starten dann die Reinigung und die Anstricharbeiten der Turmwände durch die Firma Menikheim. Viel ist schon gemacht, viel wurde geschafft und es wird weiter saniert. Vielleicht kommen die fehlenden 63.000 Euro rechtzeitig bis zur Fertigstellung zusammen. Für Generationen und kommende Gottesdienste, für alle Menschen in der Gemeinde Alfdorf.