Zur 30-jährigen Mitgliedschaft in der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald erhielt die Gemeinde Alfdorf vom SDW-Kreisverband Rems-Murr eine Mispel geschenkt. Diese wurde am vergangenen Montag im Teilort Vordersteinenberg vor dem Kindergarten Rosentraum vom Vorsitzenden Dr. Gerhard Strobel an Bürgermeister Ronald Krötz übergeben und gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats, Erzieherinnen und Kindergartenkindern eingepflanzt. Die Mitgliedschaft in der SDW Rems-Murr-Kreis, bei der die Gemeinde