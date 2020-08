So ist die Besucher-Lage am Eisenbachsee am Samstag (15.08.)

Am Eisenbachsee in Alfdorf ist die Besucher-Lage am Samstagnachmittag (15.08.) entspannt. Das teilte Bürgermeister Ronald Krötz gegen 14.45 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Es gebe noch genügend freie Parkplätze. Krötz geht nach eigenen Angaben nicht davon aus, dass es am Samstag noch einen größeren Ansturm an den See geben wird. Er weist jedoch darauf hin, dass am Abend am Kiosk des Sees eine Live-Musik-Veranstaltung stattfindet. Mit den Parkplätzen könnte es dann eng werden.

Der Bürgermeister schätzt, dass die Lage am einzigen ausgewiesenen Badesee in Alfdorf am Sonntag (16.08.) angespannter werden könnte. Es wird empfohlen, nicht mit dem Auto anzureisen und den See nicht zu den Stoßzeiten am Nachmittag, sondern eher am Vormittag oder am Abend zu besuchen.