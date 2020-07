Das Unternehmen Astorplast Klebetechnik GmbH in Pfahlbronn investiert am Standort in eine Produktionshalle von über 1500 Quadratmetern. Seit über 50 Jahren ortsansässig, wächst der Produzent von technischen Klebebändern stetig. Ein wichtiges Geschäftsfeld ist dabei die Bauindustrie.

„Wir schaffen Arbeitsplätze“, verkündete Geschäftsführer Stefan Stampfer beim offiziellen Spatenstich am vergangenen Mittwoch. Über mehrere Jahre gesehen investiert das Unternehmen rund 10 Millionen Euro