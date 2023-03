Stephanuskirche Alfdorf: Noch fehlen 60.000 Euro für die Abschlussfinanzierung

Zum Erhalt und zur Sanierung von 52 Kulturdenkmalen im Land hat das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen rund 6,1 Millionen an Fördermitteln freigegeben. Auch die Stephanuskirche in Alfdorf zählt dazu. Mit 51.190 Euro sollen der Turm und das Tragwerk der Stephanuskirche saniert werden.

Alfdorfs Pfarrer Patrick Steinbacher sagt: „Wir freuen uns, dass das Geld fließt und dass die Sanierung voranschreitet. Das Dach ist fast fertig, wir sind jedoch auch weiterhin über jedes Geld dankbar, das noch reinkommt. Denn aktuell fehlen noch circa 60.000 Euro, trotz der Spende des Landes, zur fertigen Abschlussfinanzierung.“ Und der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Andreas Hintermeier, meint: „Es freut uns sehr, dass das Denkmalschutzamt unser aller Bemühungen wertschätzt, und uns dabei unterstützt, unsere Alfdorfer Kirche zu retten.“ Im Rahmen dieser ersten Tranche des Denkmalförderprogramms 2023 entfallen 21 Bewilligungen auf Vorhaben privater Eigentümerinnen und Eigentümer, 24 auf solche von Kirchen und sieben auf Vorhaben von Kommunen.

„Die vielen Kulturdenkmale in unserem Land sind ein bedeutender Teil unserer Identität. Sie prägen unsere Kulturlandschaft und stehen für die reiche Geschichte Baden-Württembergs, die auch für die kommenden Generationen weiterhin erlebbar sein soll“, sagte die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen Nicole Razavi (MdL).

Gefördert werden soll beispielsweise die Außeninstandsetzung der Pfarrkirche Maria Königin der Engel in Muggensturm mit 307.860 Euro, die Innen- und Außensanierung der katholischen Kirche St. Sebastian in Schechingen mit 205.770 Euro, die Instandsetzung des Tragwerks und des Turmdachs der evangelischen Kirche in Langenbrettach-Brettach mit 81.900 Euro und die Sanierung des Dachstuhls und der Fassade der evangelischen Kilianskirche in Talheim mit 35.830 Euro.

Auch kommunale Maßnahmen finden sich in der ersten Tranche. So sind zum Beispiel 325.190 Euro für die Außensanierung des Oberen Tors in Pfullendorf, 251.620 Euro für die Sanierung des Daches, des Außenputzes und des Schlossgrabens des Wasserschlosses Glatt, 207.190 Euro für die Instandsetzung der Kocherufermauer „Großes Unterwöhrd“ in Schwäbisch Hall und 270.200 Euro für den Umbau und die Sanierung des Städtischen Museums im Kornhaus in Kirchheim unter Teck vorgesehen. Zuwendungen erhalten ebenfalls private Vorhaben, beispielsweise für die Konservierungs- und Sicherungsarbeiten an den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Kusterdingen-Wankheim, für den Umbau und die Sanierung eines Wohnhauses in Langenargen, für die Gesamtinstandsetzung des „Josefshofs“ in Eutingen-Göttelfingen, für die Dach- und Fassadensanierung eines Wohnhauses und einer ehemaligen Automobilremise in Stuttgart.