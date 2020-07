Strommasten werden auf dem Haghof bei Alfdorf entfernt, die Kabel sind schon weg

Nicht nur die Golferinnen und Golfer des G&LC Haghof wird es freuen, dass die Strommasten im Haghof, zwischen Alfdorf und Breitenfürst bei Welzheim, entfernt werden. Die ersten Vorarbeiten wurden bereits erledigt. Denn es sind keine Stromleitungen mehr zwischen den Masten zu sehen. Im nächsten Schritt sollen die Masten dann komplett entfernt werden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Der Präsident des G&LC Haghof, Dr. Albrecht Sorg, sagt: „Wir freuen uns, denn so ist die Sicherheit unserer Spieler wieder gewährleistet, und für die Natur, die uns sehr am Herzen liegt, ist es auch schöner, wenn keine Strommasten in der Landschaft stehen, sondern wieder die Bäume und Wiesen zu sehen sind.“ Angst um einen fehlenden Strom muss sich jedoch niemand machen, denn die Kabel werden und wurden unterirdisch verlegt.