Etwas Verwirrung gab es in den letzten Tagen, ob die Bauarbeiten in der Alfdorfer Ortsmitte nun weitergehen oder nicht? Die Tankstelle Agip Elsser Alfdorf erklärte auf ihren sozialen Kanälen im Internet: „Die Baufirma hat uns am Mittwoch, 2. Dezember, nachmittags mitgeteilt, dass sie ab Donnerstag, 3. Dezember, die Straße komplett für ihre Teer-Arbeiten sperren muss. Somit ist die Tankstelle Agip Elsser Alfdorf nicht anfahrbar und wir müssen schließen.“

