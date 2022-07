Waldkindergarten Hasenköhl in Alfdorf-Pfahlbronn feiert 25-jähriges Bestehen

Im Juni 1997 gab es den Gemeinderatsbeschluss, dass ein Waldkindergarten „auf Probe“ im Gewann „Hasenköhl“ im Teilort Pfahlbronn seine Pforten öffnen soll. Als einer der ersten in ganz Baden-Württemberg. Initiiert durch Erzieherin Margot Heide, unterstützt von engagierten Eltern, wurde so Pionierarbeit geleistet und das Fundament für den „Waki“ vor 25 Jahren gelegt.

Am Sonntag war zum Jubiläumsgeburtstag der Betreuungseinrichtung mit einem kindgerechten Gottesdienst inmitten der Natur und vielen Mitmachangeboten geladen. Dabei konnte die heutige Leiterin Annika Kunz auch viele ehemalige Kinder und auch Eltern begrüßen.

Ein Zeichen, wie sehr man sich mit der außergewöhnlichen Betreuungseinrichtung unumstößlich identifiziert. Dass das Elternengagement nicht nachgelassen hat, zeigte sich unter anderem beim Fest. Viel Herzblut ließ man unter anderem auch in die heimelige Dekoration auf dem „Festgelände“, dem Bereich und dem Waldweg vor dem Holzhaus, einfließen. So gab es beispielsweise nicht Blumen, sondern duftende Kräuter auf den Tischen.

Ein lebendiger Gottesdienst und viele fröhliche Gesichter

Es waren auch „Ehemalige“, die den Chor beim Gottesdienst bildeten. Der evangelische Pfarrer Patrick Steinbacher freute sich für den Nachwuchs, der durch den Waldkindergarten „in und mit“ der Natur aufwachsen kann. „Jeden Tag draußen sein, bei Regen und bei Sonnenschein“, sangen hierzu die Kinder voller Begeisterung. Lebendiger hätte der Gottesdienst kaum sein können, selbst die Vögel schienen im Kanon zu singen.

„Schön, dass wir die von Gott erschaffene Natur hier so nah erleben dürfen“, blickte sich der Pfarrer um. „Dieser Kindergarten zeigt uns, wie gut Gott ist“, stellte Steinbacher fest. Esther Börnert, die bis Anfang Juni dieses Jahres Vorsitzende des Waldkindergartens Hasenköhl e.V. war und nun den Stab weiterreichte an Martina Krötz, beschrieb das sehr gute Miteinander zwischen Gemeinde und Verein. Und das große Engagement der Eltern, die immer wieder in Arbeitseinsätzen das Angebot verbessern. Etwa durch den Bau einer Waldmurmelbahn oder das Erstellen eines Wasserbehälters und vielem mehr. „Das Engagement der Eltern ist eine wichtige Säule.“

Gemeinsam wurde auch das Fest mit den Erzieherinnen Annika Kunz, Anna Schiffner und Bettina Lutz sowie Praktikantinnen vorbereitet. Nur so war es möglich, ein tolles Programm zum Jubiläum anzubieten. Von dem sich auch Bürgermeister Ronald Krötz begeistert zeigte, der ein Grußwort nach dem Gottesdienst bereithielt. „Ich bin froh und dankbar, dass wir mit dem Waldkindergarten naturverbundenen Eltern und Kindern eine tolle Alternative zum klassischen Kindergarten bieten können“, stellte er fest.

Die Anmeldezahlen bestätigten jedes Jahr aufs Neue den Bedarf an diesem Angebot. Die 20 Plätze sind sehr gut nachgefragt. Er machte darauf aufmerksam, dass bei ganz schlechtem Wetter oder Sturmgefahr den Kindern ein Raum im Alten Rathaus in Pfahlbronn zur Verfügung steht. Zudem dankte er den Erzieherinnen für die kreative und flexible Arbeit sowie das durchdachte pädagogische Konzept. Krötz kam nicht mit leeren Händen zum Waki-Jubiläum: Er überreichte der Leiterin einen großen Satz mit Bausteinen.

Den ganzen Nachmittag über genossen die Festgäste die angenehmen Temperaturen, die im Wald herrschten. Und stolz zeigten die Sprösslinge ihren Eltern und Verwandten ihren natürlichen „Abenteuerspielplatz“, bei dem es täglich etwas Neues zu entdecken gibt.