Mit einer schlechten Nachricht wartete Bürgermeister Ronald Krötz am Montag in der Gemeinderatssitzung von Alfdorf auf: Er gab bekannt, dass der Kindergarten im Teilort Rienharz aufgrund zweier Erzieherinnen, die an Corona erkrankt sind, vorübergehend geschlossen werden musste.

Die Eltern seien umgehend benachrichtigt worden, zudem führte das Deutsche Rote Kreuz bei den Kindern Testungen durch. „Soweit mir bekannt ist, waren alle negativ“, so Krötz. Er zeigte sich beruhigt, dass die