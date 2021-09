Freude im Rathaus in Alfdorf: Einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 2 467 200 Euro für den Ausbau der unterversorgten Bereiche in der Gemeinde Alfdorf hat Bürgermeister Ronald Krötz unlängst von Innenminister Thomas Strobl in einer Feierstunde in Ludwigsburg entgegengenommen.

Insgesamt 90 Prozent Förderung durch Land und Bund

„Ich freue mich sehr über die Förderung und bedanke mich beim Land und Bund für die insgesamt 90 Prozent Förderung“, so Bürgermeister