Wer macht das schönste Alfdorfer Logo für die Gemeinde?

Die Gemeinde Alfdorf hat sich vorgenommen, ein neues Logo für die Gemeinde entwerfen zu lassen. Damit aber nicht nur ein Grafiker den Auftrag bekommt, ein Logo zu erarbeiten, möchte Bürgermeister Ronald Krötz die Alfdorfer Bürger animieren, ein Logo zu entwickeln.

Krötz sagt: „Zu einer modernen Verwaltung gehören nicht nur Bürgernähe und die schrittweise Umstellung zur Digitalisierung, sondern auch ein zeitgemäßes, ansprechendes Logo mit Wiedererkennungswert und hoher Identifikation der Bevölkerung. Zusammen mit dem Gemeinderat ist daher die Idee entstanden, für die Gemeinde Alfdorf ein Logo zu entwickeln, welches sich künftig in den sozialen Medien sowie auf Briefen und Visitenkarten der Verwaltung wiederfindet. Es soll hierbei nicht das Wappen der Gemeinde ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Das Wappen wird weiterhin für angemessene Anlässe und Urkunden eingesetzt. Gestalten Sie ein Logo für unsere Gemeinde Alfdorf.“

Alle kreativen Köpfe, ob groß oder klein, sind dazu aufgerufen, Vorschläge für ein Logo zu entwerfen und an die Gemeindeverwaltung zu übersenden. Aus den eingegangenen Vorschlägen wird der Gemeinderat über ein Logo in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung entscheiden. Gegebenenfalls wird noch eine Anpassung mit Hilfe eines Grafikdesigners erfolgen. „Der Gewinner, dessen Logo zum Zug kommt, wird öffentlich bekanntgegeben und entsprechend gewürdigt“, so Krötz.

Vorschläge bis zum 15. Januar

Die Vorschläge sollten bis zum 15. Januar 2021 per E-Mail an laemmle@alfdorf.de gesendet werden. „Ich hoffe, dass viele Alfdorfer mitmachen“, so der Bürgermeister.