„Es soll ein informelles Treffen sein“, kündigt Bürgermeister Ronald Krötz an. Und er hofft, dass sich möglichst viele Interessierte am Donnerstag, 10. Juni, um 18 Uhr im Rathaus einfinden werden. Um was es geht? Um die Aktion „Sauberes Alfdorf“, die der Schultes vorstellen möchte.

Immer wieder gibt es Beschwerden über Verunreinigungen im Haupt- aber auch in den Teilorten. Egal, ob es nun um Bonbonpapiere, Kaugummi, abgelegte Mülltüten oder auch Sperrmüll geht, wie etwa nach der