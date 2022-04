In der Garage beim Bauhof herrscht Hochbetrieb: Die Landfrauen Alfdorf verarbeiten bergeweise Grüngut, binden Schnittgut von Efeu, Buchs, Thuja und Eibe zu Büscheln zusammen und machen daraus ein grünes Kleid für den Osterbrunnen. Seit gestern (Freitag) kann die Ortszier am Marktbrunnen in Alfdorf bestaunt werden.

„Dieses Jahr ist es wieder ein richtiges Gemeinschaftswerk“, freut sich Petra Strobel. Sie reicht die Grüngirlanden an die Zweite Vorsitzende Christa Koppenhöfer weiter, die