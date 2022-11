Wie ein Kalender den Kirchturm in Alfdorf retten soll

Stolz ragt das Wahrzeichen von Alfdorf in den spät-herbstlichen Himmel und wird dabei neuerdings von einem Gerüst ummantelt. Der evangelische Zwiebelturm, der höchste Punkt der im Jahr 1775 erbauten Stephanuskirche, ist hier gemeint. Er überdauerte viele Generationen und was man ihm von außen nicht wirklich ansieht: Er bröckelt. Die Turmhelmsanierung ist laut Alfdorfs Pfarrer Patrick Steinbacher immens wichtig und der Kirchengemeinderatsvorsitzende Andreas Hintermeier erklärte bereits beim Kuppel-Aufstieg im August dieses Jahres: „Man sieht neben den morschen Balken, dass hier überall Licht einfällt, und einzelne Schiefer-Schindeln kamen schon runter und müssen komplett ausgetauscht werden.“ Das war vor vier Monaten, der ZVW berichtete darüber exklusiv in der Welzheimer Zeitung. Und diesen Bericht las am 3. August bei Erscheinen auch der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz und beschloss, nach einem Telefonat mit dem Redakteur zu handeln: „Der Kirchturm ist nicht nur ein historisches Gebäude, sondern ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, und die Idee, was zu tun und ein Zeichen zu setzen, war geboren“, so Krötz. Die erste Auflage des vorherigen Benefizkalenders war, laut seiner Aussage, bereits ein großer Erfolg und der Amtsinhaber wollte nicht untätig mitansehen, wie das Wahrzeichen von Alfdorf voll in sich zusammenfällt.

Zwölf Monate erinnert nun der Jahreskalender 2023 mit stimmungsvollen Gemeindeimpressionen, die auch in Bezug auf die Kirche ihre Ausrichtung fanden, an das notwendige Kirchen-Projekt: Als Highlight für jeden Haushalt, als Weihnachtsgeschenk für Mitarbeiter oder für sich selbst, als einfache Freude übers Jahr.

Mit fünf Euro ein Jahr lang gegen das Vergessen

Der Sockelbetrag für den Jahreskalender liegt bei gerade mal fünf Euro im Verkaufspreis. Wer mehr spenden möchte, darf dies natürlich jederzeit gerne tun. Auch wird der Käufer oder Beschenkte auf dem Cover des Benefizkalenders daran erinnert, dass alles an Geld „komplett“ in die Kirchturmsanierung einfließt. „Der Kirchturm als Gotteshaus ist wichtig,“ so Bürgermeister Krötz, und er bekräftigt das Projekt mit den Worten „Das Bewusstsein ist nun ein Jahr lang geweckt, dass die Dach-Sanierung bis zur Vollendung und Rettung nicht mehr in Vergessenheit geraten soll.“ Das Motto, groß am Kalender lesbar, ist hier Programm: „Miteinander unsere Stephanuskirche erhalten.“

Das Gerüst steht nun schon mal, da der Kirchenbezirk Schorndorf „in Vorleistung ging“, laut dem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Andreas Hintermeier, und eine Unfallgefahr so, durch herabfallende Schindel, zumindest minimiert wird. Auch wenn die Arbeiten noch nicht begonnen haben, rechnet Andreas Hintermeier damit, dass alles Mitte 2023 vollendet sein kann.

Kosten der Kirchturm-Sanierung sind allein nicht zu stemmen

Was zeigt der bisherige Kassensturz und welche Summe muss noch aufgebracht werden? 400.000 Euro kostet die gesamte Sanierung, wovon die Kirchengemeinde allein 150.000 Euro selbst stemmen muss, eine – für eine evangelische Gemeinde wie in Alfdorf - doch große Summe, die seit Jahren bisher nicht zustande kam. Benefizkonzerte wurden ins Leben gerufen, auch trägt die Alfdorfer Gemeindekasse 22 Prozent der Kosten, laut einem vereinbarten Vertrag vom Anfang des 20. Jahrhunderts. In den vergangenen Jahren kamen so, alles in allem, gut 20.000 Euro zusammen, was jedoch noch immer weit unter der notwendigen Summe liegt.

„Wirtschaftlich ist es für die Firmen gerade natürlich nicht einfach und man könnte eine Spende hier nicht progressiv ansprechen“, so Krötz. Jedoch freue man sich immens über jede Privatperson und natürlich alle Firmen, welche die Dringlichkeit der Wahrzeichenrettung erkennen und parallel zum Kalender einen Beitrag in Erwägung ziehen. Der Chef des Alfdorfer Rathauses benennt die Entstehung des Benefiz-Kalenders 2023 mit den zusammenfassenden Worten: „Ein herzlicher Dank an alle Sponsoren und Firmen der Gemeinde, die den Druck des Kalenders überhaupt ermöglichten. Ein herzlicher Dank zudem an den Alfdorfer Fotografen Markus Metzger, der die zwölf Monate fotografisch ergänzte.“ Bürgermeister Ronald Krötz merkt noch an, dass dieses Jahr „der Ort“ der Aufnahme unter den Bildern vermerkt ist, was eine Neuerung gegenüber dem vorherigen Jahr darstellt.

Auf die Frage hin, wo man den Kalender erwerben kann, werden das Bürgerbüro im Alfdorfer Rathaus, AE Hairstyle und Kosmetik in der Hauptstraße, Joe´s Schreib- und Spielwaren in der Kirchgasse sowie Getränkemarkt Meyer am alten Rathaus genannt. Ab sofort liegen hier die ersten 600 gedruckten Exemplare bereit. Spenden zur Rettung und Sanierung können zudem an die unten angegebene Kontonummer gegeben werden, auch eine Online-Bestellung des Benefizkalenders über die Homepage der Kirchengemeinde soll möglich sein. Patrick Steinbacher, als Diener Gottes, freut sich explizit „über alle bisher eingegangenen Spenden“, und die Chance, durch den diesjährigen Kalender mehr Aufmerksamkeit für die Rettung des Alfdorfer Wahrzeichens wecken zu können – solange es den Zwiebelturm noch gibt.

Um Spenden bittet die evangelische Kirchengemeinde

Die Gemeinde Alfdorf unterstützte somit auch im Jahr 2023 den guten Zweck: dass alle Hochzeiten, Gottesdienste und Konfirmationen auch zukünftig – ohne Regenschirm während des Gottesdienstes – abgehalten werden können. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, die mit dem Erwerb des diesjährigen Benefizkalenders die Rettung des Kirchturms unterstützen wollen, können dies ab sofort, in den genannten Fachgeschäften tun.