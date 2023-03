Wie soll Alfdorf in 2040 aussehen? Bürger können sich beteiligen

In den kommenden Tagen werden Fragebögen für die repräsentative Bürgerbefragung zum „Gemeindeentwicklungskonzept Alfdorf 2040“ verschickt. Damit startet die Bürgerbeteiligung im Gemeindeentwicklungsprozess.

Mit dem „Gemeindeentwicklungskonzept Alfdorf 2040“ möchte die Gemeinde Alfdorf sich in den zentralen kommunalen Handlungsfeldern strategisch ausrichten und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Das Konzept soll unter Einbezug der Bürgerinnen und Bürger entstehen. Hierzu wird in den kommenden Wochen eine repräsentative Befragung der Bürgerinnen und Bürger zu den wichtigen Themen der Gemeindeentwicklung durchgeführt. Die Ergebnisse werden anonym ausgewertet und gehen als wichtige Grundlage in die Erarbeitung des Konzepts ein.

„Ihre Meinungen und Anliegen sind nun gefragt: Welche Themen sind Ihnen wichtig? Wo sehen Sie Probleme oder Verbesserungsbedarf? Wie soll sich unsere Gemeinde Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Antworten auf diese und weitere Fragen sollen im Rahmen der Befragung der Bürgerinnen und Bürger ermittelt werden“, erklärt Bürgermeister Ronald Krötz. Der Fragebogen wurde vom Büro Reschl Stadtentwicklung aus Stuttgart in Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Verwaltung und des Gemeinderats entwickelt.

Wer wird befragt? In den kommenden Tagen wird eine Stichprobe von 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern ab 16 Jahren und mit Erstwohnsitz in der Gemeinde Alfdorf einen Fragebogen erhalten. Diese repräsentative Stichprobe entspricht der Verteilung der Gesamtbevölkerung in Altersgruppen, Geschlecht und Wohnort (Ortsteile). Alle angeschriebenen Personen sind herzlich eingeladen, den ausgefüllten Fragebogen in dem frankierten Rücksendeumschlag an das Planungsbüro zu schicken.

Alternativ zum Papier-Fragebogen lässt sich dieser auch online beantworten. Auf jedem Fragebogen sind hierfür Zugangsdaten vermerkt. Durch individuelle Passwörter kann das Büro die doppelte Abgabe desselben Fragebogens ausschließen. Die Anonymität der Befragung ist gleichzeitig zu jedem Zeitpunkt gewährleistet: Die Schreiben werden automatisch erstellt und alle Adressdaten unmittelbar nach Ende der Befragung gelöscht.

Damit die Ergebnisse der Befragung die Stimmung und Meinungen richtig wiedergeben, ist es wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. „Wichtig ist dafür auch, dass die ausgefüllten Fragebögen fristgerecht beim Büro Reschl Stadtentwicklung eingehen“, so Krötz. So liefern die Ergebnisse ein repräsentatives Meinungsbild der Gesamtbevölkerung zu den zentralen Themen der Gemeindeentwicklung: von „Leben, Wohnen und Arbeiten“ über „Infrastruktur, Mobilität und Umwelt“ sowie „Beteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung“ bis hin zu „Gemeindeentwicklung Alfdorf 2040“. Die Gemeindeverwaltung wird zu keinem Zeitpunkt Zugang zu den ausgefüllten Fragebögen haben und wird die Ergebnisse lediglich in zusammengefasster Form erhalten.

Ergebnisse werden dann in der Öffentlichkeit präsentiert

Was passiert mit den Ergebnissen? Die ermittelten Ergebnisse und Ideen werden in das „Gemeindeentwicklungskonzept Alfdorf 2040“ und somit in die zukünftigen Planungen und Entscheidungen der Gemeinde einfließen. Die Ergebnisse der Befragung werden allen Interessierten in einer öffentlichen Veranstaltung vor Ort präsentiert. „Wer sich darüber hinaus im Gemeindeentwicklungsprozess einbringen möchte, hat die Möglichkeit, sich im Anschluss bei einer offenen Bürgerbeteiligung einzubringen. Sowohl zur Ergebnisvorstellung als auch zur öffentlichen Bürgerbeteiligung wird nochmals separat eingeladen“, sagt Krötz.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Gemeinderat, die Verwaltung und ich freuen uns sehr auf das nun beginnende Gemeindeentwicklungskonzept. Wir gestalten zusammen mit Ihnen die Zukunft von Alfdorf. Sie haben die Chance, sich bei der Umfrage und den anschließenden Veranstaltungen aktiv einzubringen. Nutzen Sie bitte diese Gelegenheit. Wir brauchen Ihre Meinung und Ihre Ideen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung.“